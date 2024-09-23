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الحويزي: مسيرة عطاء الوطن تتواصل بكفاءة مشهودة ونجاح كبير

9/23/2024 2:53:01 PM
(MENAFN- Al Watan) بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي الـ94، أكد رئيس اتحاد الغرف السعودية رئيس غرفة أبها حسن بن معجب الحويزي قوة الاقتصاد السعودي، واعتماد المملكة على العديد من المشاريع التنموية الضخمة وتطوير البنية التحتية إضافةً إلى تعزيز الاحتياطي العام للدولة مع استمرار مسيرة البناء وتنفيذ خطط التنمية ومشروعاتها.
وأضاف: " يواصل اقتصادنا نموه الحقيقي على الرغم من التقلبات الاقتصادية الدولية، وذلك بفضل السياسات الاقتصادية المتوازنة والحكيمة التي تتبعها الدولة في ضبط الأوضاع المالية العامة، والمحافظة على الاستقرار والتوازن بين الموارد والإنفاق على المشروعات التنموية الكبيرة في جميع القطاعات".
وأوضح الحويزي أن المشروعات الوطنية الكبرى تحث قطاع الأعمال الوطني على وجوب وجود إسهامات فعالة تساعد على خلق بيئة اقتصادية مثالية، وذلك في إطار مشروعات واعدة أو استثمار رائد يخدم اقتصاد المملكة، كما أن خطة التنمية الشاملة التي تتبناها الرؤية تعتمد على قوة كبيرة وهي الشباب المفعم بالحيوية والنشاط، خصوصا إذا ما أحسنّ تنمية مهاراتهم والاستفادة منها، وأملنا جميعا كبير أن نري نتائج إيجابية بالأيام القادمة فالهامة عالية، والأمل كبير جداً، وسنتجاوز كل العوائق بإذن الله مع استمرار النجاح الذي تخطط له القيادة الرشيدة، ويعلق عليه المواطن آمال كبيرة وسيكون داعماً وفاعلاً بالتطبيق.
في ختام تصريحه رفع الحويزي نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة و الامانة العامة للغرفة وقطاع الأعمال بمنطقة عسير بالتهنئة للقيادة الرشيدة والحكيمة متمثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني الـ 94 للمملكة.

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