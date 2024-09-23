الحويزي: مسيرة عطاء الوطن تتواصل بكفاءة مشهودة ونجاح كبير

(MENAFN
- Al Watan)
بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي الـ94، أكد رئيس اتحاد الغرف السعودية رئيس غرفة أبها حسن بن معجب الحويزي قوة الاقتصاد السعودي، واعتماد المملكة على العديد من المشاريع التنموية الضخمة وتطوير البنية التحتية إضافةً إلى تعزيز الاحتياطي العام للدولة مع استمرار مسيرة البناء وتنفيذ خطط التنمية ومشروعاتها.
وأضاف: " يواصل اقتصادنا نموه الحقيقي على الرغم من التقلبات الاقتصادية الدولية، وذلك بفضل السياسات الاقتصادية المتوازنة والحكيمة التي تتبعها الدولة في ضبط الأوضاع المالية العامة، والمحافظة على الاستقرار والتوازن بين الموارد والإنفاق على المشروعات التنموية الكبيرة في جميع القطاعات".
وأوضح الحويزي أن المشروعات الوطنية الكبرى تحث قطاع الأعمال الوطني على وجوب وجود إسهامات فعالة تساعد على خلق بيئة اقتصادية مثالية، وذلك في إطار مشروعات واعدة أو استثمار رائد يخدم اقتصاد المملكة، كما أن خطة التنمية الشاملة التي تتبناها الرؤية تعتمد على قوة كبيرة وهي الشباب المفعم بالحيوية والنشاط، خصوصا إذا ما أحسنّ تنمية مهاراتهم والاستفادة منها، وأملنا جميعا كبير أن نري نتائج إيجابية بالأيام القادمة فالهامة عالية، والأمل كبير جداً، وسنتجاوز كل العوائق بإذن الله مع استمرار النجاح الذي تخطط له القيادة الرشيدة، ويعلق عليه المواطن آمال كبيرة وسيكون داعماً وفاعلاً بالتطبيق.
في ختام تصريحه رفع الحويزي نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة و الامانة العامة للغرفة وقطاع الأعمال بمنطقة عسير بالتهنئة للقيادة الرشيدة والحكيمة متمثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني الـ 94 للمملكة.
MENAFN23092024000089011017ID1108705516
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.