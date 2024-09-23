استمرار العروض الجوية في سماء المملكة بمناسبة اليوم الوطني
التاريخ
9/23/2024 2:53:01 PM
(MENAFN
- Al Watan)
شهدت سماء المملكة عروضًا جوية بعدد من التشكيلات لطائرات القوات الجوية الملكية السعودية، احتفالًا باليوم الوطني الـ 94 للمملكة.
وقدمت الطائرات لليوم الثاني على التوالي في عدد من مناطق ومدن المملكة، عروضًا جوية متنوعة تعبيرًا واحتفاءً بهذه المناسبة
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