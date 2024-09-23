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استمرار العروض الجوية في سماء المملكة بمناسبة اليوم الوطني

9/23/2024 2:53:01 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت سماء المملكة عروضًا جوية بعدد من التشكيلات لطائرات القوات الجوية الملكية السعودية، احتفالًا باليوم الوطني الـ 94 للمملكة.
وقدمت الطائرات لليوم الثاني على التوالي في عدد من مناطق ومدن المملكة، عروضًا جوية متنوعة تعبيرًا واحتفاءً بهذه المناسبة

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