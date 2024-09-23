القيادة تتلقى التهاني بمناسبة اليوم الوطني الـ 94 للمملكة
التاريخ
9/23/2024 2:53:01 PM
(MENAFN
- Al Watan)
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان التهنئة بمناسبة اليوم الوطني الـ 94 للمملكة، من قيادات الإمارات العربية المتحدة، ومصر، وباكستان، وموريتانيا، والسودان.
MENAFN23092024000089011017ID1108705514
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.