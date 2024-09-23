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قنصل إندونيسيا بجدة يهنئ المملكة بيومها الوطني

9/23/2024 2:53:01 PM
(MENAFN- Al Watan) هنأ قنصل إندونيسيا بجدة يسران بهاء الدين عنبري، المملكة العربية السعودية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 94، قائلا في بيان: نيابة عن حكومة وشعب جمهورية إندونيسيا، وأصالة عن نفسي كقنصل عام لجمهورية إندونيسيا، يسعدني أن أتقدم بأجمل التهاني وأصدق التبريكات، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، وإلى الشعب السعودي الشقيق، بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني الـ 94 للمملكة العربية السعودية".
وأضاف: الواقع أن الاحتفال باليوم الوطني الـ94 تحت شعار "نحلم ونحقق" يمثل علامة بارزة للسعودية، فهذا الشعار يؤكد على الرحلة التحويلية للمملكة، نحو آفاق أوسع من التقدم والنمو المضطرد في كل المجالات، وشاهد ذلك مشاريعها الضخمة التي تمثل روح ومستهدفات الرؤية السعودية الطموحة 2030، والتي تجسد بشكل مثالي روح الوحدة والتقدم والازدهار.
وتابع: "بهذه المناسبة فإننا في القنصلية العامة للجمهورية الإندونيسية بجدة، نؤكد على حرصنا الكبير وعملنا المتواصل على زيادة توثيق العلاقات الثنائية في شتى المجالات، بين الجمهورية الإندونيسية والمملكة العربية السعودية، تحقيقا لتطلعات القيادة والشعب في كلا البلدين الصديقين".

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