قنصل إندونيسيا بجدة يهنئ المملكة بيومها الوطني

(MENAFN
- Al Watan)
هنأ قنصل إندونيسيا بجدة يسران بهاء الدين عنبري، المملكة العربية السعودية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 94، قائلا في بيان: نيابة عن حكومة وشعب جمهورية إندونيسيا، وأصالة عن نفسي كقنصل عام لجمهورية إندونيسيا، يسعدني أن أتقدم بأجمل التهاني وأصدق التبريكات، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، وإلى الشعب السعودي الشقيق، بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني الـ 94 للمملكة العربية السعودية".
وأضاف: الواقع أن الاحتفال باليوم الوطني الـ94 تحت شعار "نحلم ونحقق" يمثل علامة بارزة للسعودية، فهذا الشعار يؤكد على الرحلة التحويلية للمملكة، نحو آفاق أوسع من التقدم والنمو المضطرد في كل المجالات، وشاهد ذلك مشاريعها الضخمة التي تمثل روح ومستهدفات الرؤية السعودية الطموحة 2030، والتي تجسد بشكل مثالي روح الوحدة والتقدم والازدهار.
وتابع: "بهذه المناسبة فإننا في القنصلية العامة للجمهورية الإندونيسية بجدة، نؤكد على حرصنا الكبير وعملنا المتواصل على زيادة توثيق العلاقات الثنائية في شتى المجالات، بين الجمهورية الإندونيسية والمملكة العربية السعودية، تحقيقا لتطلعات القيادة والشعب في كلا البلدين الصديقين".
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