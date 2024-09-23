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وزير الخارجية: إصلاح منظومة الأمم المتحدة حاجة مُلحّة

9/23/2024 2:53:01 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن إصلاح منظومة الأمم المتحدة بات حاجة مُلحّة، من أجل التصدي للتحديات التي تُخل بالسلم والأمن الدوليين وتعيق مسارات التنمية، مشيرًا إلى أن هذه الحاجة المُلحّة لإصلاحات جذرية، قد ظهرت في فشل المنظومة الأممية في إنهاء الكارثة الإنسانية في فلسطين، وعجزها عن محاسبة سلطات الاحتلال على ممارساتها.
وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال إلقائه كلمة المملكة في "قمة المستقبل" بالأمم المتحدة، أن استمرار الإخفاقات الدولية في إحلال السلام حول العالم، وتحديدًا الصراع في الشرق الأوسط، سيضع ميثاق المستقبل على المحك، معتبرًا أن الأمن والاستقرار الأساس المتين لتحقيق التعاون والتنمية.
وأشار إلى أن الحروب والصراعات الجيوسياسية ضاعفت من فجوات التنمية بين الدول وأضعفت الروابط بين الشعوب، مؤكدًا أن مواجهة هذه التحديات ومواكبة احتياجات شعوب العالم تتطلب جهودًا عالمية مضاعفة، مشددًا على دعم المملكة للأمم المتحدة في إرساء الأعراف والقواعد الدولية، وتعزيز العمل الجماعي.
وحول التغير المناخي، أكد وزير الخارجية أن تمسك المملكة بأهمية التعامل مع تحدياته دون إغفال أو تغافل عن تفاوت الإمكانات والظروف الوطنية والإقليمية، مشيرًا إلى أن تحولات الطاقة يجب أن تعتمد على 3 قواعد رئيسية، تشمل أمن الطاقة، والازدهار الاقتصادي، ومعالجة آثار التغيير المناخي، وذلك دون إخلال عنصر بالآخر.
ولفت إلى أن المملكة تتطلع لاستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر نهاية العام الجاري، مؤكدًا عزم البلاد على تحقيق مستهدفات اتفاق باريس للتغير المناخي، بما يتوافق مع الرؤية التنموية 2030، ونهجها الساعي لتعزيز أوجه التعاون الجماعي دوليًا.

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