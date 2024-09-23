Tuesday, 24 September 2024 01:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


‏أهالي مكة يحتفلون مع لمسة وفاء بذكرى اليوم الوطني 94

9/23/2024 2:53:01 PM
(MENAFN- Al Watan) ‏عبّر أهالي مكة المكرمة عن حبهم لهذا الوطن الغالي ‏وولائهم لقيادته في احتفالاً كرنفالياً كبيراً أقامته مجموعة لمسة وفاء ابتهاجاً بذكرى اليوم الوطني 94 في قاعة الشيخ عوض الأحمدي بمكة مساء الأحد 22 سبتمبر 2024
‏وذلك بحضور عدد كبير من المسؤولين والوجهاء والأعيان ومشايخ القبائل والمثقفين والإعلاميين وعدد من المدعوين تجاوز 250 من أبناء الوطن بكافة أجناسه وشرائحه تغنوا جميعهم بحب الوطن توحدوا في مشاعرهم ‏وتنوعت طرق التعبير عن هذا الحب والانتماء لهذا الوطن الغالي شعراً ونثراً وغناءً ..
‏وبدأ الحفل بالسلام الملكي ثم القرآن الكريم تلاه القاري نواف الاركاني .. بعد ذلك قدّم نائب المشرف العام على الاحتفال رئيس اللجنة الفنية والإعلامية الدكتور خضر اللحياني افتتاحية تحدث فيها عن هذه الذكرى الخالدة بكلمات جميلة تنوعت بين النثر واستشهادات الشعر ،
‏بعدها قدم المشرف العام على الاحتفال مشرف مجموعة لمسة وفاء المستشار الدكتور عبدالله محمد بن صالح الذي تحدث في كلمة مطولة بعث من خلالها رسائل ‏تدعو لحب الوطن والولاء لقيادته منبهاً فيها الشباب بعدم الإلتفات لإعداء الوطن الذين يسعون لزرع الفتنة وأهمية انتمائهم لوطنهم وولائهم لقيادته
‏بعد ذلك تم تقديم فاصل (وطني الحبيب) تفاعل معه الحضور ، ثم ألقى الشاعر ‏إبراهيم المهدي قصيدة فصحى نالت استحسان الحضور ، بعد ذلك قدمت الكاتبة الأستاذة فاتن محمد حسين كلمة عن دور المرأة في التنمية أشارت فيها للدور الكبير للمرأة السعودية في التنمية الوطنية وما قامت به منذ تأسيس هذه البلاد حتى وقتنا الحاضر الذي فتح آفاقاً أوسع للمرأة السعودية ، بعد ذلك قدمت فرقة رام الاستعراضية للأطفال بقيادة لطيفة الزهراني ومحمود حافظ اسكتش بعنوان (قصة بلادي) تم إنتاجه خصيصاً لهذه المناسبة بمشاركة الفنان داوود سليمان في دور الجد عبارة عن حوار درامي غنائي جميل عن قصة تأسيس هذه البلاد من فكرة وتأليف الشاعر الدكتور خضر اللحياني والحان محمد العصيمي
‏بعدها توالت فقرات الحفل حيث ألقى الشاعر طالب الذبياني قصيدة شعبية وطنية نالت إعجاب الحضور ، بعد ذلك تم تقديم الفقرة الرئيسية في الحفل اوبريت (شمس الأمل) الذي تم إنتاجه خصيصاً لهذه المناسبة شعر والقاء الدكتور خضر اللحياني وألحان محمد العصيمي وأداء الفنانين محمود حافظ ومحمد العصيمي.
بعدها قدم الفنان حسن عبدالله إسكندراني أغنية وطنية خاصة بعنوان (زعيم وحّد صفنا) ‏تتحدث عن قائد مسيرتنا المباركة الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله من كلمات المستشار الإعلامي الكاتب والشاعر الدكتور خضر اللحياني وألحان حسين القرشي.
كما قدّم الشاعر ناصر دغش القحطاني قصيدة وطنية شعبية صفق لها الحضور وتفاعل مع أبياتها ، ‏وألقى الشيخ الدكتور فهد المعطاني كلمة وطنية أشاد فيها ‏بحكمة القيادة الرشيدة وأهمية اللحمة الوطنية ، ثم صدح الجسيس مختار السيد بمجس حجازي بكلمات وطنية جميلة.
واختتمت فقرات الحفل بشيلة شعبية وطنية خاصة تم إنتاجها خصيصاً لهذه المناسبة بعنوان (أرض تدعي للسلام) قدمها المنشد شادي عبدالله من كلمات الإعلامي الدكتور خضر اللحياني ‏تفاعل معها الحضور برقصات السيوف .
‏بعدها دعي المشرف العام على مجموعة لمسة وفاء المستشار الدكتور عبدالله محمد بن صالح الجميع لتناول طعام العشاء بهذه المناسبة الوطنية الكبيرة.
قدّم الحفل الإعلامي محمد السطوحي والإعلامية فدوى الطيار والإعلامي بكر عبد القادر وتخلل الحفل ألوان من الفلكلور الشعبي قدمتها فرقة أبو معتز للفنون الشعبية، وكان الحفل من إخراج عبدالله

MENAFN23092024000089011017ID1108705511

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث