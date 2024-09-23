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أساليب متطورة في تنقية وتوزيع ماء زمزم

9/23/2024 2:53:00 PM
(MENAFN- Al Watan) تتبع الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي عددًا من المراحل والأساليب المتطورة في إدارة تخزين وتنقية وتوزيع ماء زمزم المبارك من البئر، وذلك عن طريق خزانات ذات سعة 5000 متر مكعب، وهي مقسمة إلى جزأين، ومبنية من الخرسانة المسلحة، بينما مرحلة تنقية ماء زمزم بعد تخزينه تتم بنقله إلى محطة التنقية وفلترته وإنتاجه بدرجة عالية من النقاوة والتعقيم عبر منظومة متكاملة من الفلاتر، وينتقل الماء المنتج بعد ذلك إلى خزاني كدي، سعة 10000 م3، وسبيل الملك عبد العزيز.
ويُزود المسجد الحرام بماء زمزم من خزان كدي، بينما تعبأ صهاريج زمزم للمسجد النبوي من سبيل الملك عبد العزيز. كما يتم الضخ إلى مصنع الإنتاج لتنتج عبوات ماء زمزم (5 لترات)، وينتقل الماء المنتج من خزان كدي بعد إعادة تنقيته عن طريق الأشعة فوق البنفسجية عبر أنابيب غير قابلة للصدأ (أستانلس أستيل) إلى محطات تبريد ماء زمزم حول المسجد الحرام، حيث يتم ضخه إلى نقاط تعبئة الحافظات ومشربيات ماء زمزم في المسجد الحرام.
ويستقبل المسجد الحرام يوميًا قرابة مليون وربع المليون لتر من مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم، بينما جهزت الهيئة العامة ما يزيد على 30 ألف حافظة لماء زمزم المبارك موزعة في أنحاء المسجد الحرام وساحاته ومرافقه الخارجية، وتتم تعبئتها خمس مرات يوميًا، مع توفير ما يزيد على 300 حقيبة متنقلة، لتوزيع عبوات زمزم، و80 عربة ذكية، سعة 80 لترًا، تتم إدارتها وتوزيعها من خلال أكثر من 1030 عاملًا.

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