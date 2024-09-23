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أطفال جازان والقصيم الأقل إصابات وبلاغات إسعافية

9/23/2024 2:53:00 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت منطقتا القصيم وجازان أقل مناطق المملكة إصابات للأطفال وتقديم البلاغات الإسعافية، بينما سيطرت منطقة مكة المكرمة، على البلاغات الإسعافية لإصابات الأطفال بـ55%، حيث سجلت البلاغات الإسعافية لأطفال مكة ضعف بلاغات 12 منطقة مجتمعة، ممثلة في مناطق: الرياض، والمدينة المنورة، والشرقية، وعسير، وحائل، وتبوك، والباحة، ونجران، والحدود الشمالية، والجوف، وجازان، والقصيم.
مباشرة البلاغات
كشف تقرير هيئة الهلال الأحمر السعودي، البلاغات الإسعافية لإصابات الأطفال بالمملكة، حيث بلغت إجمالي البلاغات الإسعافية لإصابات الأطفال 5796 بلاغًا لإصابات الأطفال، واستنفرت الهيئة جهودها في مباشرة البلاغات، وإسعاف المصابين، ونقلهم إلى المستشفيات، وتصدرت منطقة مكة المكرمة مناطق المملكة، كأكثر المناطق بلاغات إسعافية، في المقابل، سجلت منطقتا القصيم وجازان أقل مناطق المملكة بلاغات إسعافية بين جميع مناطق المملكة.
الأكثر بلاغات
استحوذت منطقة مكة المكرمة على النصيب الأكبر من البلاغات الإسعافية لإصابات الأطفال، حيث بلغت إجمالي البلاغات 3161 بلاغات بـ55%، وحلت منطقة الرياض ثانيًا، بإجمالي 976 بلاغًا بـ17%، والمدينة المنورة ثالثًا، بإجمالي 367 بلاغًا بـ6.33%، والمنطقة الشرقية رابعًا، بإجمالي 365 بلاغًا بـ6.29%، ومنطقة عسير خامسًا، بإجمالي 352 بلاغًا بـ6%، وحائل سادسًا، بإجمالي 208 بلاغًا بـ4%.
أقل المناطق
تصدرت منطقة القصيم، أقل مناطق المملكة بلاغات إسعافية لإصابات الأطفال، حيث بلغت إجمالي البلاغات 9 بلاغات بـ0.15%، وحلت منطقة جازان ثانيًا، بإجمالي 22 بلاغًا بـ0.37%، وتساوت الحدود الشمالية والجوف ثالثًا، بإجمالي 34 بلاغًا لكل منهما بـ0.58%، ونجران رابعًا، بإجمالي 42 بلاغًا بـ0.72%، والباحة خامسًا، بإجمالي 57 بلاغًا بـ1%، وتبوك سادسًا، بإجمالي 169 بلاغًا بـ3%.
إصابات وبلاغات
5796 إصابات أطفال مبلغة لإسعافها
أطفال جازان والقصيم الأقل إصابات مبلغة
إصابات أطفال مكة المبلغة تفوق 12 منطقة
%55 من البلاغات الإسعافية لأطفال مكة
أكثر المناطق بلاغات
مكة المكرمة: 55%
الرياض: 17%
المدينة المنورة: 6.33%
الشرقية: 6.29%
عسير: 6%
حائل: 4%
أقل المناطق
القصيم: 0.15%
جازان: 0.37%
الحدود الشمالية والجوف: 0.58%
نجران: 0.72%
الباحة: 1%
تبوك: 3%

MENAFN23092024000089011017ID1108705509

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