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10 آلاف مستفيد من دعم إنتاج العسل

9/23/2024 2:53:00 PM
(MENAFN- Al Watan) وصل عدد المستفيدين من الدعم في قطاع العسل منذ إطلاق برنامج ((ريف السعودية)) إلى 10.584 مستفيدًا، فيما بلغ إجمالي الدعم المقدم للمستفيدين 140 مليون ريال؛ مما أسهم في زيادة كميات الإنتاج، التي بلغت في العام الماضي 3.120 طنًا في السنة، ويستهدف البرنامج الوصول إلى إنتاج 7.500 طن من العسل سنويًا، بحلول عام 2026.
ويستعد صغار المنتجين الزراعيين في قطاع العسل الذين يستهدفهم برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة ((ريف السعودية))، بالدعم لتطوير مشاريعهم، وزيادة إنتاجهم من العسل؛ لعرض وتسويق إنتاجهم المتنوع، من أجود أصناف العسل السعودي، من خلال مشاركتهم في فعاليات معرض ((ريف فالي))، الذي ينظمه البرنامج في بينالي الدرعية، يومي 25 و26 من شهر سبتمبر الجاري.
قيمة إضافية
يتيح معرض ((ريف فالي))، منصة ترويجية مهمة لمنتجي العسل، لتسويق منتجاتهم والترويج لها، عبر الأجنحة المخصصة التي يتوقع أن تشهد إقبالًا كبيرًا للزوار من مختلف الفئات، إضافة إلى الشركات والمؤسسات المهتمة بالإنتاج الزراعي والحيواني، والتنمية الريفية بشكلٍ عام، كما يشهد جناح قطاع العسل، عرض أصناف متنوعة من العسل المحلي ذي المذاق المحبب، الذي يتفوق عن العسل المستورد؛ مما يعطيه قيمة إضافية.
فحص وإرشاد
أكد برنامج ((ريف السعودية))، حرصه على دعم قطاع العسل، من خلال تنفيذ عددٍ من المشاريع الحيوية في القطاع، للمساهمة في زيادة الطوائف المحلية من النحل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من العسل، إلى جانب تقديم خدمات الفحص والإرشاد للنحالين في مناطقهم الريفية؛ للحفاظ على الثروة النحلية في المملكة وحمايتها من الأمراض والآفات، ومن أبرز تلك المشاريع، مشروع إنشاء محطات تربية ملكات النحل، وإنتاج الطرود، إلى جانب دعمه مشاريع توريد مختبرات وعيادات متنقلة مع تجهيزاتها؛ لفحص وتشخيص أمراض وآفات النحل في المحاجر، أدوات النحالة الحديثة، لنشر تقنياتها لدى النحالين.

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