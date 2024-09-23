10 آلاف مستفيد من دعم إنتاج العسل

(MENAFN
- Al Watan)
وصل عدد المستفيدين من الدعم في قطاع العسل منذ إطلاق برنامج ((ريف السعودية)) إلى 10.584 مستفيدًا، فيما بلغ إجمالي الدعم المقدم للمستفيدين 140 مليون ريال؛ مما أسهم في زيادة كميات الإنتاج، التي بلغت في العام الماضي 3.120 طنًا في السنة، ويستهدف البرنامج الوصول إلى إنتاج 7.500 طن من العسل سنويًا، بحلول عام 2026.
ويستعد صغار المنتجين الزراعيين في قطاع العسل الذين يستهدفهم برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة ((ريف السعودية))، بالدعم لتطوير مشاريعهم، وزيادة إنتاجهم من العسل؛ لعرض وتسويق إنتاجهم المتنوع، من أجود أصناف العسل السعودي، من خلال مشاركتهم في فعاليات معرض
((ريف فالي))، الذي ينظمه البرنامج في بينالي الدرعية، يومي 25 و26 من شهر سبتمبر الجاري.
قيمة إضافية
يتيح معرض ((ريف فالي))، منصة ترويجية مهمة لمنتجي العسل، لتسويق منتجاتهم والترويج لها، عبر الأجنحة المخصصة التي يتوقع أن تشهد إقبالًا كبيرًا للزوار من مختلف الفئات، إضافة إلى الشركات والمؤسسات المهتمة بالإنتاج الزراعي والحيواني، والتنمية الريفية بشكلٍ عام، كما يشهد جناح قطاع العسل، عرض أصناف متنوعة من العسل المحلي ذي المذاق المحبب، الذي يتفوق عن العسل المستورد؛ مما يعطيه قيمة إضافية.
فحص وإرشاد
أكد برنامج ((ريف السعودية))، حرصه على دعم قطاع العسل، من خلال تنفيذ عددٍ من المشاريع الحيوية في القطاع، للمساهمة في زيادة الطوائف المحلية من النحل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من العسل، إلى جانب تقديم خدمات الفحص والإرشاد للنحالين في مناطقهم الريفية؛ للحفاظ على الثروة النحلية في المملكة وحمايتها من الأمراض والآفات، ومن أبرز تلك المشاريع، مشروع إنشاء محطات تربية ملكات النحل، وإنتاج الطرود، إلى جانب دعمه مشاريع توريد مختبرات وعيادات متنقلة مع تجهيزاتها؛ لفحص وتشخيص أمراض وآفات النحل في المحاجر، أدوات النحالة الحديثة، لنشر تقنياتها لدى النحالين.
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