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مسيرات وطنية تجوب شوارع المملكة احتفاءً باليوم الوطني

9/23/2024 2:53:00 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت مناطق المملكة بجميع محافظاتها مسيرات وطنية بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة، وذلك ضمن احتفالات اليوم الوطني 94.
وفي العاصمة الرياض، انطلقت فعالية "عز الوطن3"، التي تقيمها وزارة الداخلية، حتى (23 سبتمبر 2024) من الـ (4) مساءً حتى الـ (11) مساءً في أرينا جامعة الملك سعود بمدينة الرياض، وذلك ضمن احتفالات اليوم الوطني الـ (94) للمملكة، بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه.
وتشمل الفعالية عروضًا عسكرية إبداعية بعنوان "راية ورؤية" تحكي مسيرة المملكة وتاريخها وإنجازاتها، ومراحل تعزيز الأمن فيها، وجلسات حوارية علمية بعنوان "حوار الأمن والتاريخ" تجمع نخبة من المؤرخين والمختصين؛ لمناقشة الأحداث التاريخية الرئيسة، وتطور الأمن، والتحولات الإستراتيجية التي أسهمت في ترسيخ الأمن والاستقرار.
وتتيح فعالية "عز الوطن3" للزوار فرصة للمشاركة في فرضيات وعمليات عسكرية ميدانية في "ميدان الشجاعة"، ومعرضًا لإبراز جهود وزارة الداخلية ومنظومتها الأمنية، وتطور قدراتها وخدماتها، والتعريف بالوسائل الأمنية التاريخية. يُذكر أن وزارة الداخلية تشارك في احتفالات اليوم الوطني الـ (94) للمملكة بفعاليات ومعارض وعروض عسكرية في المناطق والمدن والمحافظات، احتفاءً بهذه المناسبة التي تمثل استذكارًا لماضٍ مجيد وتضحيات بطولية واستشعارًا لحاضر آمن في وطن مزدهر.
وفي نجران انطلقت مسيرة من مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية حاملةً صور القيادة والأعلام والشعارات الخضراء والعبارات الوطنية وسط مشاعر وطنية مفعمة من المشاركين بالحب والولاء والانتماء للوطن، واحتفاءً بهذه المناسبة العزيزة.
أما في الباحة، انطلقت اليوم مسيرات القطاعات العسكرية في الطرقات الرئيسة بمدينة الباحة. وحملت المركبات المشاركة علم المملكة وصور المؤسس والقيادة وشعار اليوم الوطني نحلم ونحقق, بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، حيث انطلقت المسيرة من دوار النخلة مرورًا بدوار الشفاء, متجهة إلى طريق الملك فهد وسط المدينة, ثم طريق الملك سعود, والعودة إلى دوار النخلة, وذلك لإبراز مظاهر الفرح بهذه المناسبة.
ونظّمت الهيئة الملكية بالجبيل أمس، مسيرة مُلاك وأفرقة الدراجات النارية، احتفاءً باليوم الوطني الـ(94)، في مدينة الجبيل الصناعية، بمشاركة (183) دراجة نارية تمثل (16) فريقًا من دول الخليج العربي والمنطقة الشرقية. وانطلقت المسيرة من مبنى الهيئة الملكية بالجبيل، مرورًا بمجمع الفناتير في مركز المدينة، وصولاً إلى النادي البحري بمدينة الجبيل الصناعية. وصاحب المسيرة معرض توعوي لتثقيف الزوار بمجتمع الدراجات النارية، وأنواع الدراجات النارية، والجوانب المتعلقة بالسلامة المرورية للدرجات النارية.
وشهدت محافظة حقل مسيرة متنوعة بالمركبات والهجن والخيول العربية الأصيلة، وذلك احتفالًا بمناسبة اليوم الوطني الـ 94 للمملكة.
وانطلقت المسيرة على الطريق الواقع أمام نادي حقل الرياضي، يتقدمها الهجانة، والفرسان يحملون أعلام المملكة، وصورًا للقادة، وشعارات وطنية، تعبيرًا عن فرحتهم بهذه المناسبة الغالية، وسط تفاعل كبير من أهالي المحافظة.
وفي ينبع، انطلقت مساء الأحد مسيرة دراجي ينبع بمشاركة 130 درّاجًا حاملين أعلام الوطن احتفاءً باليوم الوطني الـ94 للمملكة بمحافظة ينبع، وذلك بحضور محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي ومسؤولي الجهات الحكومية وعدد من المهتمين.
وكانت نقطة انطلاقة المسيرة من الهئية الملكية في ينبع الصناعية وحتى المنطقة التاريخية في ينبع البحر، بمشاركة الجهات الأمنية بالمحافظة والأمن الصناعي بالهئية الملكية في ينبع ومشاركة 21 متطوعًا ومتطوعة، معبرين عن فرحتهم باليوم الوطني الذي يرسخ معاني الولاء

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