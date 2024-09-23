اقتصادية قناة السويس تبحث مع وفد صينى سبل التعاون المشترك

MENAFN - Al-Borsa News) استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، وفدًا صينيًّا من مقاطعة“جوانجدونج”، برئاسة Liu Hongbing، نائب محافظ الحكومة الشعبية للمقاطعة، وZhang Chaoyang، الوزير المفوض ورئيس القسم الاقتصادي في السفارة الصينية بالقاهرة؛ بحضور عدد من قيادات الهيئة.

يأتي اللقاء لبحث سبل التعاون مع مقاطعة“جوانجدونج” في ضوء الجهود الترويجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في الصين خلال العامين الماضيين، لتعميق الشراكة مع الجانب الصيني.

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وخلال اللقاء استعرض وليد جمال الدين إمكانيات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما تملكه من مناطق صناعية ولوجستية تتكامل مع موانئها التابعة على البحرين الأحمر والمتوسط التي تسمح بنفاذية غير مسبوقة للأسواق العالمية في ظل اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الهيئة، كما تم استعراض رؤية الدولة المصرية في تعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة من خلال تجهيزها ببنية تحتية بمواصفات عالمية، وأشار إلى ما تقدمه المنطقة الاقتصادية كنموذج لدعم سلاسل الإمداد والتجارة العالمية، كما أوضح جاهزية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لأن تكون مركزًا لصناعات الوقود الأخضر، حيث تمكنت المنطقة الاقتصادية من تقديم خدمات تموين السفن بالوقودين التقليدي والأخضر.

كما تطرق وليد جمال الدين إلى عرض القطاعات الصناعية والخدمية المستهدف توطينها داخل المنطقة الاقتصادية، خاصة القطاعات ذات الاهتمام المشترك، مثل: (صناعة السيارات والمحللات الكهربائية وقطاع الأجهزة الطبية وتصنيع الأجهزة المنزلية وغيرها), وأشار كذلك إلى قدرة المناطق الصناعية على استقطاب مختلف أنواع الصناعات، كما لفت إلى الجولة الترويجية التي قامت بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالصين مؤخرًا التي تضمنت توقيع عقود 6 مشروعات جديدة بإجمالي استثمارات تتخطى1.067 مليار دولار ما يمثل نجاحًا للتعاون مع الجانب الصيني خاصة بمنطقة“تيدا-مصر” للتعاون الاقتصادي داخل منطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة, التي شهدت مؤخرًا وضع حجر أساس مصنع“كيميدى للكيماويات” باستثمارات 30 مليون دولار، مؤكدًا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعتز بالشراكة الناجحة مع الاستثمارات الصينية وتسعى لاستقطاب المزيد.

من جانبه أعرب نائب محافظ الحكومة الشعبية لمقاطعة“جوانجدونج” الصينية عن سعادته بحفاوة الاستقبال داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مثمنًا الجهود التي تقدمها لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، مبديًا تطلعه للتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في سبيل جذب مزيد من الشركات الكبرى العاملة في مقاطعة جواندونج، لا سيما في ظل ما تشهده العلاقات الثنائية للبلدين من ازدهار على الأصعدة كافة.