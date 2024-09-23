وزير التموين يبحث مع فرص التعاون مع مكسب لتجارة التجزئة

MENAFN - Al-Borsa News) اجتمع اليوم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع شركة مكسب لتجارة التجزئة بحضور كلاً من بلال مغربل رئيس مجلس ادارة شركة مكسب، وعلي نور نائب رئيس مجلس الادارة، ومصطفي عمران رئيس قطاع العلاقات الحكومية، ومحمود الحيني رئيس قطاع التكنولوجيا المالية.

ومن جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية حضر كل من اللواء وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.

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وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مجالات التجزئة والتجارة الإلكترونية، وكذلك كيفية استخدام التكنولوجيا المالية لتحسين الخدمات المقدمة، وتوسيع نطاق الوصول إلى المنتجات والخدمات الأساسية للمواطنين حيث أن مجال العمل ممتد لربط موردي السلع الاستهلاكية بتجار التجزئة في مختلف مناطق ومحافظات الجمهورية باستخدام التقنيات الحديثة ، وتم الاتفاق على دراسة تطوير منصات إلكترونية تسهل من عملية شراء وتوزيع السلع الاستهلاكية، باستخدام شبكة التوزيع التابعة للوزارة.

ومن جانبه وجه بلال المغربل – الرئيس التنفيذي لشركة مكسب والوفد المرافق له التحية للدكتور وزير التموين، مؤكداً على أهمية التعاون مع الوزارة والجهات التابعة لها، وموضحاً أن الشركة لديها رؤية في مجال تجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية حيث تتواجد الشركة بالسوق منذ عام 2018، وتهدف لوصول السلع الاستهلاكية لتجار التجزئة في معظم محافظات الجمهورية.