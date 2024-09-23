((المستثمرات العرب)) يطلق قمة الاستثمار العربى بمشاركة 35 دولة نوفمبر المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) تشارك 35 دولة فى فعاليات النسخة 27 لقمة الاستثمار العربى الإفريقى التى ينظمها اتحاد المستثمرات العرب نوفمبر المقبل بمحافظة أسوان.

وقالت هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب، إن الدورة الجديدة للقمة تستهدف تبادل الفرص الاستثمارية بين مصر والدول المشاركة فى المؤتمر مضيفة أن الدورة الجديدة للقمة تشهد مشاركة واسعة من دول شرق آسيا ودول أوروبا .

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أوضحت يسي على هامش المؤتمر الصحفى الذى نظمه الاتحاد للإعلان عن تفاصيل انعقاد الدورة السابعة والعشرين للقمة أن الدورة الجديدة ستتضمن عقد لقاءات ثنائية بين المستثمرين والقطاع الخاص وممثلى الحكومة المصرية لعرض التيسيرات التى تقدمها الحكومة للمستثمرين ومجتمع الأعمال.

تابعت أنه من المقرر أن يتم توقيع بروتوكولى تعاون مع جامعة الجلالة وكلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثه والآداب على هامش القمة ضمن الشراكات التى يعقدها الاتحاد مع الجامعات المصرية.

ونوهت يسي أن فاعليات القمة تتضمن تخصيص جلسة لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، للتعرف على حزمة الخدمات التمويلية وغير التمويلية لدعم المشروعات وخاصة ريادة الأعمال.

وذكرت يسي أن الدورات السابقة للاتحاد ساهمت فى توفير العدديد من فرص التبادل التجارى والتعاون المشترك بين مصر والعديد من الدول .

ووفقا لرئيس الاتحاد تتضمن القمة تنظيم برنامج ثقافى للمشاركين لزيارة المعالم الأثرية والسياحية فى محافظة أسوان لإثراء التعاون الثقافى لدى المستثمر المصرى ونظيره الأجنبي.