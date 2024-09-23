((المستثمرات العرب)) يطلق قمة الاستثمار العربى بمشاركة 35 دولة نوفمبر المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News) تشارك 35 دولة فى فعاليات النسخة 27 لقمة الاستثمار العربى الإفريقى التى ينظمها اتحاد المستثمرات العرب نوفمبر المقبل بمحافظة أسوان.
وقالت هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب، إن الدورة الجديدة للقمة تستهدف تبادل الفرص الاستثمارية بين مصر والدول المشاركة فى المؤتمر مضيفة أن الدورة الجديدة للقمة تشهد مشاركة واسعة من دول شرق آسيا ودول أوروبا .
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أوضحت يسي على هامش المؤتمر الصحفى الذى نظمه الاتحاد للإعلان عن تفاصيل انعقاد الدورة السابعة والعشرين للقمة أن الدورة الجديدة ستتضمن عقد لقاءات ثنائية بين المستثمرين والقطاع الخاص وممثلى الحكومة المصرية لعرض التيسيرات التى تقدمها الحكومة للمستثمرين ومجتمع الأعمال.
تابعت أنه من المقرر أن يتم توقيع بروتوكولى تعاون مع جامعة الجلالة وكلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثه والآداب على هامش القمة ضمن الشراكات التى يعقدها الاتحاد مع الجامعات المصرية.
ونوهت يسي أن فاعليات القمة تتضمن تخصيص جلسة لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، للتعرف على حزمة الخدمات التمويلية وغير التمويلية لدعم المشروعات وخاصة ريادة الأعمال.
وذكرت يسي أن الدورات السابقة للاتحاد ساهمت فى توفير العدديد من فرص التبادل التجارى والتعاون المشترك بين مصر والعديد من الدول .
ووفقا لرئيس الاتحاد تتضمن القمة تنظيم برنامج ثقافى للمشاركين لزيارة المعالم الأثرية والسياحية فى محافظة أسوان لإثراء التعاون الثقافى لدى المستثمر المصرى ونظيره الأجنبي.
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