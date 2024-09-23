30 ألف حالة اشتباه بالإصابة بجدري القردة في إفريقيا خلال 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت منظمة الصحة العالمية إن عدد الحالات المبلغ عنها بالإصابة بجدري القردة“إم بوكس” في قارة إفريقيا خلال 2024 بلغ 29.342 ألف، معظمها في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تم إجراء اختبارات بها.
أوضحت المنظمة في بيان الإثنين، أن 812 شخصاً لقوا حتفهم بسبب المرض في جميع أنحاء القارة هذا العام، وأن بوروندي المجاورة للكونغو شهدت زيادة في وتيرة تفشي الفيروس.
موضوعات متعلقة
كيف انتصرت نتفليكس فى حروب البث؟ إضراب وشيك في الموانئ الأمريكية يهدد سلاسل التوريد خطة محكمة من أمريكا وتايوان لاستبعاد الصين من سلسلة إمداد الطائرات
ولم تذكر المنظمة في بيانها بيانات للمقارنة بالسنوات الماضية، لكن حسب تقديرات وكالة الصحة العامة للاتحاد الإفريقي، بلغ عدد الإصابات 14.957 ألف في 2023 بجانب 739 حالة وفاة، موزعة بين 7 دول متضررة من تفشي المرض، وبما يعادل زيادة نسبتها 78.5% مقارنة بالعام السابق.
وأضافت الصحة العالمية أن عدد الحالات المؤكدة المُبلغ عنها على مستوى العالم في أغسطس الماضي بلغ 2.082 ألف حالة، ويعد هذا أعلى مستوى منذ نوفمبر من عام 2022.
المصدر:
MENAFN23092024000202011048ID1108705502
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.