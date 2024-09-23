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30 ألف حالة اشتباه بالإصابة بجدري القردة في إفريقيا خلال 2024

9/23/2024 2:52:47 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت منظمة الصحة العالمية إن عدد الحالات المبلغ عنها بالإصابة بجدري القردة“إم بوكس” في قارة إفريقيا خلال 2024 بلغ 29.342 ألف، معظمها في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تم إجراء اختبارات بها.

أوضحت المنظمة في بيان الإثنين، أن 812 شخصاً لقوا حتفهم بسبب المرض في جميع أنحاء القارة هذا العام، وأن بوروندي المجاورة للكونغو شهدت زيادة في وتيرة تفشي الفيروس.

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ولم تذكر المنظمة في بيانها بيانات للمقارنة بالسنوات الماضية، لكن حسب تقديرات وكالة الصحة العامة للاتحاد الإفريقي، بلغ عدد الإصابات 14.957 ألف في 2023 بجانب 739 حالة وفاة، موزعة بين 7 دول متضررة من تفشي المرض، وبما يعادل زيادة نسبتها 78.5% مقارنة بالعام السابق.

وأضافت الصحة العالمية أن عدد الحالات المؤكدة المُبلغ عنها على مستوى العالم في أغسطس الماضي بلغ 2.082 ألف حالة، ويعد هذا أعلى مستوى منذ نوفمبر من عام 2022.

المصدر:

MENAFN23092024000202011048ID1108705502

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