دويتشه بنك: الأسواق تبالغ في توقعاتها لخفض الفائدة والدولار قد يرتفع

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال محللون في“دويتشه بنك” الإثنين إن المستثمرين يقللون من تقدير القوة المحتملة للدولار الأمريكي، ويتبنون وجهة نظر سلبية للغاية بشأن خفض أسعار الفائدة ونتائج الانتخابات الأمريكية المقبلة.
وكتب المحللون في مذكرة، أن المستثمرين يبالغون في تقدير نطاق خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، ويقللون من تقدير الارتفاع المحتمل لقيمة العملة في حالة فوز“دونالد ترامب” في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
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وأضاف المحللون أن الأسواق تتوقع حاليًا موقفًا يخفض فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بوتيرة أكثر حدة وأسرع مما يمكن حدوثه في الواقع.
ويعتقد“دويتشه بنك” أن الفيدرالي سيواصل خفض أسعار الفائدة، لكن بوتيرة أبطأ مما تتوقعه الأسواق حاليًا، وهذا من شأنه أن يساعد في تعزيز قيمة الدولار مقارنة بالعملات المنافسة مثل الين الياباني أو اليورو.
المصدر:
MENAFN23092024000202011048ID1108705501
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