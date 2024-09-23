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دويتشه بنك: الأسواق تبالغ في توقعاتها لخفض الفائدة والدولار قد يرتفع

9/23/2024 2:52:46 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال محللون في“دويتشه بنك” الإثنين إن المستثمرين يقللون من تقدير القوة المحتملة للدولار الأمريكي، ويتبنون وجهة نظر سلبية للغاية بشأن خفض أسعار الفائدة ونتائج الانتخابات الأمريكية المقبلة.

وكتب المحللون في مذكرة، أن المستثمرين يبالغون في تقدير نطاق خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، ويقللون من تقدير الارتفاع المحتمل لقيمة العملة في حالة فوز“دونالد ترامب” في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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وأضاف المحللون أن الأسواق تتوقع حاليًا موقفًا يخفض فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بوتيرة أكثر حدة وأسرع مما يمكن حدوثه في الواقع.

ويعتقد“دويتشه بنك” أن الفيدرالي سيواصل خفض أسعار الفائدة، لكن بوتيرة أبطأ مما تتوقعه الأسواق حاليًا، وهذا من شأنه أن يساعد في تعزيز قيمة الدولار مقارنة بالعملات المنافسة مثل الين الياباني أو اليورو.

المصدر:

MENAFN23092024000202011048ID1108705501

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