آبل في صدارة قائمة أكبر شركات العالم من حيث القيمة السوقية .. وأرامكو السادسة

MENAFN - Al-Borsa News) تتصدر“آبل” قائمة أكبر الشركات على مستوى العالم من حيث القيمة السوقية عند 3.387 تريليون دولار، وفقًا لتقرير مجلة“جلوبال فاينانس”.

وبالطبع تتغير القيمة السوقية للشركات الكبرى كل دقيقة وكل يوم، لكن هذا التصنيف يعتمد على البيانات اعتبارًا من الثالث من سبتمبر.

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قد تتغير القيمة بسبب عوامل أساسية تتعلق بكل شركة على حدة لأسباب منها تراجع المبيعات، أو لعوامل خارجية مثل الانتخابات الأمريكية والتوترات الجيوسياسية، وأحداث غير متوقعة تؤثر على قطاعات أو شركات محددة على غرار ما حدث مع انتشار فيروس“كوفيد-19” والذي دعم المنصات الرقمية وشركات التجارة الإلكترونية بينما أضر بمجالات مثل السياحة.

بالتالي فإن التركيز المفرط على أسعار الأسهم – المتغيرة باستمرار بطبيعتها – والقيم السوقية ومعنويات المستثمرين بدلاً من الاهتمام بالعوامل الأساسية قد يؤدي لاتخاذ قرارات سيئة، وهو ما يعنيه تصريح الملياردير“وارن بافت” من قبل بأن سوق الأوراق المالية هي أداة لنقل الأموال من غير الصبورين إلى ممن يتحلون بالصبر.

بالفعل فقدت صانعة الآيفون والآيباد لقب أكبر الشركات في العالم من حيث القيمة السوقية عدة مرات في تاريخها، لصالح“مايكروسوفت” و”أمازون” و”جوجل” و”أرامكو السعودية”، لكنها نجحت في استعادته.

ورغم تجاوز القيمة السوقية لصانعة الرقائق“إنفيديا” مستوى 3 تريليونات دولار بدعم من طفرة الذكاء الاصطناعي وأصبحت الشركة الأعلى قيمة في العالم لبضعة أيام خلال يونيو، فإنه ومنذ ذلك الحين عادت الأمور لما كانت عليه تقريبًا.

لكن معظم الشركات العشر الأولى من حيث القيمة السوقية من قطاع التكنولوجيا، بينما كان حتى عقد مضى تقريبًا أغلب كبرى الشركات قيمة من قطاعات صناعية.

لا يعني ذلك أن القطاعات التقليدية مثل الطاقة فقدت جاذبيتها، إذ احتلت“أرامكو السعودية” المركز السادس بقيمة سوقية 1.797 تريليون دولار، وجاءت“إكسون موبيل” الأمريكية في المرتبة السابعة عشرة.

وظهرت المجموعة الاستثمارية الأمريكية“بيركشاير هاثاواي” – التي يديرها الملياردير“وارن بافت” – جاءت في المرتبة الثامنة.

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