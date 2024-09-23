تباين معظم مؤشرات البورصات الخليجية في ختام تعاملاتها اليوم

(MENAFN
- Al-Borsa News) تباينت مؤشرات أغلب البورصات الخليجية في ختام تعاملاتها اليوم ، وتأثرت عمليات البيع والشراء وسط توجهات مختلفة من المستثمرين بالأسواق بالنسبة للأسهم القيادية التي تؤثر في اتجاهات السوق .
وتلقى الأحداث الساخنه في منطقة الشرق الاوسط بظلالها على التعاملات في البورصة ، وسط حذر من المتعاملين .
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وكشف موقع تداول السعودية ، في وقت سابق، أن اليوم الاثنين عطلة رسمية بسوق الأسهم السعودية، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.
وارتفع المؤشر العام لسوق مسقط بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة 0.07 بالمائة، عند مستوى 4711.96 نقطة، رابحاً 3.43 نقطة عن مستوياته في جلسة أمس الأحد.
ودعم أداء المؤشر اليوم ارتفاع قطاع الخدمات وحيداً، بنسبة 0.55 بالمائة؛ مع صدارة سهم سيمبكورب صلالة بنسبة للرابحين اليوم بنسبة 4.81 بالمائة، وارتفع العنقاء للطاقة بنسبة 1.75 بالمائة.
وعلى الجانب الآخر، تراجعت مؤشرات المالي والصناعة، وانخفض الأول بنسبة 0.25 بالمائة؛ بضغط سهم عمان والإمارات للاستثمار القابضة المتراجع 2.7 بالمائة، وتراجع سهم الدولية للاستثمارات بنسبة 2.63 بالمائة.
كما أغلق مؤشر بورصة قطر جلسة تداولاته اليوم، مرتفعا بواقع 3.97 نقطة، أي بنسبة 0.04 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10.443.04 نقطة.
وتم خلال الجلسة تداول 135 مليونا و934 ألفا و332 سهما، بقيمة 311 مليونا و738 ألفا و683.893 ريال، نتيجة تنفيذ 13017 صفقة في جميع القطاعات.
وارتفعت في الجلسة أسهم 26 شركة، بينما انخفضت أسهم 23 شركة أخرى، وحافظت شركتان على أسعار إغلاقهما السابق.
فيما تباينت أداء مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
ومع ختام تعاملات اليوم، تكبد سوق دبي المالي خسائر قدرها 996.91 مليون درهم، بينما ربح سوق أبوظبي للأوراق المالية 230.8 مليون درهم
واستقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.745 مليار درهم، توزعت على 30.85 ألف صفقة.
وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بسنبة 0.052 بالمائة إلى مستوى 4434 نقطة، وسط تعاملات بحجم 134.946 مليون سهم بقيمة 297.185 مليون درهم.
في المقابل ، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 13.14 نقطة بنسبة بلغت 0.18 في المئة ليبلغ مستوى 95ر7156 نقطة وتم تداول 415.5 مليون سهم عبر 21466 صفقة نقدية بقيمة 68 مليون دينار (نحو 207.4 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 15.20 نقطة بنسبة بلغت 0.24 في المئة ليبلغ مستوى 72ر6273 نقطة من خلال تداول 333.4 مليون سهم عبر 13920 صفقة نقدية بقيمة 41.5 مليون دينار (نحو 126.5 مليون دولار).
كما انخفض مؤشر السوق الأول 21.30 نقطة بنسبة بلغت 0.27 في المئة ليبلغ مستوى 65ر7736 نقطة من خلال تداول 82 مليون سهم عبر 7546 صفقة بقيمة 26.4 مليون دينار (نحو 80.5 مليون دولار).
وأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 2,028.90 بانخفاض مقداره 3.20 نقاط عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع المال وقطاع المواد الأساسية.
كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 808.00 نقاط محافظًا على إقفاله السابق.
وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليونًا و68 ألفًا و471 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 497 ألفًا و990 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 49 صفقة.
المصدر:
MENAFN23092024000202011048ID1108705499