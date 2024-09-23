تباين معظم مؤشرات البورصات الخليجية في ختام تعاملاتها اليوم

MENAFN - Al-Borsa News) تباينت مؤشرات أغلب البورصات الخليجية في ختام تعاملاتها اليوم ، وتأثرت عمليات البيع والشراء وسط توجهات مختلفة من المستثمرين بالأسواق بالنسبة للأسهم القيادية التي تؤثر في اتجاهات السوق .

وتلقى الأحداث الساخنه في منطقة الشرق الاوسط بظلالها على التعاملات في ، وسط حذر من المتعاملين .

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وكشف موقع تداول السعودية ، في وقت سابق، أن اليوم الاثنين عطلة رسمية بسوق الأسهم السعودية، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

وارتفع المؤشر العام لسوق مسقط بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة 0.07 بالمائة، عند مستوى 4711.96 نقطة، رابحاً 3.43 نقطة عن مستوياته في جلسة أمس الأحد.

ودعم أداء المؤشر اليوم ارتفاع قطاع الخدمات وحيداً، بنسبة 0.55 بالمائة؛ مع صدارة سهم سيمبكورب صلالة بنسبة للرابحين اليوم بنسبة 4.81 بالمائة، وارتفع العنقاء للطاقة بنسبة 1.75 بالمائة.

وعلى الجانب الآخر، تراجعت مؤشرات المالي والصناعة، وانخفض الأول بنسبة 0.25 بالمائة؛ بضغط سهم عمان والإمارات للاستثمار القابضة المتراجع 2.7 بالمائة، وتراجع سهم الدولية للاستثمارات بنسبة 2.63 بالمائة.

كما أغلق مؤشر بورصة قطر جلسة تداولاته اليوم، مرتفعا بواقع 3.97 نقطة، أي بنسبة 0.04 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10.443.04 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 135 مليونا و934 ألفا و332 سهما، بقيمة 311 مليونا و738 ألفا و683.893 ريال، نتيجة تنفيذ 13017 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 26 شركة، بينما انخفضت أسهم 23 شركة أخرى، وحافظت شركتان على أسعار إغلاقهما السابق.

فيما تباينت أداء مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

ومع ختام تعاملات اليوم، تكبد سوق دبي المالي خسائر قدرها 996.91 مليون درهم، بينما ربح سوق أبوظبي للأوراق المالية 230.8 مليون درهم

واستقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.745 مليار درهم، توزعت على 30.85 ألف صفقة.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بسنبة 0.052 بالمائة إلى مستوى 4434 نقطة، وسط تعاملات بحجم 134.946 مليون سهم بقيمة 297.185 مليون درهم.

في المقابل ، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 13.14 نقطة بنسبة بلغت 0.18 في المئة ليبلغ مستوى 95ر7156 نقطة وتم تداول 415.5 مليون سهم عبر 21466 صفقة نقدية بقيمة 68 مليون دينار (نحو 207.4 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 15.20 نقطة بنسبة بلغت 0.24 في المئة ليبلغ مستوى 72ر6273 نقطة من خلال تداول 333.4 مليون سهم عبر 13920 صفقة نقدية بقيمة 41.5 مليون دينار (نحو 126.5 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 21.30 نقطة بنسبة بلغت 0.27 في المئة ليبلغ مستوى 65ر7736 نقطة من خلال تداول 82 مليون سهم عبر 7546 صفقة بقيمة 26.4 مليون دينار (نحو 80.5 مليون دولار).

وأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 2,028.90 بانخفاض مقداره 3.20 نقاط عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع المال وقطاع المواد الأساسية.

كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 808.00 نقاط محافظًا على إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليونًا و68 ألفًا و471 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 497 ألفًا و990 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 49 صفقة.

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