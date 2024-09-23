إضراب عمال بوينج يكبد الشركة 50 مليون دولار خسائر يوميًا

MENAFN - Al-Borsa News) تواجه شركة“بوينج” الأمريكية لصناعة الطائرات – التي تعاني من ضائقة مالية – تكاليف متزايدة جراء استمرار إضراب أكثر من 30 ألف فني لدى الشركة عن العمل منذ منتصف ليل الـ13 من الشهر الجاري، للضغط من أجل زيادة الأجور.

ويكلف الإضراب شركة“بوينج” نحو 50 مليون دولار يوميًا، وفقًا لتقديرات محلل مجال الطيران في“بنك أمريكا”،رون إبستاين، حيث أدى الإضرارب إلى وقف إنتاج معظم طائرات بوينج، وهذا يؤثر على شبكة الموردين الضخمة لشركة الطيران العملاقة، والتي طُلب من بعضها بالفعل وقف الشحنات.

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وقال أحد العمل المضربين لشبكة“سي إن بي سي” الأمريكية الناطقة باللغة الإنجليزية إنهم ادخروا المال ويفكرون في القيام ببعض الأعمال جانبية؛ بغرض تغطية نفقاتهم إذا استمر الإضراب لفترة أطول.

ودخل الإضراب عن العمل في مصنع“بوينج” الواقع في إقليم /الشمال الغربي الهادئ/ غربي أمريكا الشمالية أسبوعه الثاني، ويعتمد حساب التكلفة المالية التي يكبدها الإضراب لشركة“بوينج” على المدة التي سيستمر فيها، على الرغم من أن وكالات التصنيف حذرت من أن الشركة قد تواجه خفض التصنيف إذا استمر لفترة أطول.

وقد يضيف الإضراب إلى تكاليف الاقتراض للشركة، التي تبلغ ديونها بالفعل 60 مليار دولار، كما تكبدت الشركة نحو 8 مليارات دولار حتى الآن خلال العام في أعقاب انفجار سدادة باب إحدى طائراتها من طراز 737 ماكس في يناير الماضي.

كما أن الشركة لم تحقق ربحًا سنويًا منذ عام 2018، ويحاول الرئيس التنفيذي الجديد للشركة، كيلي أورتبيرج، استعادة سمعة الشركة بعد أشهر من أزمات التصنيع التي أدت إلى إبطاء عمليات التسليم للعملاء، ما حرمها من اكتساب الأموال.

وكان العمال قد بدأوا الإضراب بعد رفضهم لاتفاق عمل مؤقت بتصويت بلغ نسبته نحو 95% كما أيد أغلب العمال بدء الإضراب.

وكان آخر عرض لشركة“بوينج” قد تضمن زيادة عامة في الأجور بنسبة 25% على مدى صفقة مدتها أربع سنوات، وقد أيدته الرابطة الدولية لعلماء الآلات وعمال الفضاء.

غير أن العمال صرحوا بأنهم كانوا يبحثون عن زيادات في الأجور أقرب إلى 40% بالإضافة إلى المكافآت السنوية واستعادة المعاشات التقاعدية المفقودة منذ أكثر من عقد من الزمان.

وأجرى ممثلوا شركة“بوينج” والرابطة مفاوضات خلال الأسبوع الجاري، إلا أن الطرفين صرحوا بأنهم يشعرون بخيبة أمل إزاء الافتقار إلى التقدم فيما يتعلق بالأزمة.

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