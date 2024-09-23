Tuesday, 24 September 2024 01:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المالية: طرح أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه

9/23/2024 2:52:45 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت وزارة المالية طرحها لأذون الخزانة بقيمة إجمالية بلغت 60 مليار جنيه.

وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني اليوم، أن متوسط عائد أذون الخزانة أجل 91 يوما بلغ 29.601%، وبلغ أعلى عائد 29.639%، وسجل أقل عائد 29.491%، كما بلغ متوسط عائد أذون الخزانة أجل 273 يوما 26.913%، وسجل أعلى عائد 26.98%، وأقل عائد 26.351%.

موضوعات متعلقة مدبولى: مصر تستهدف أن تكون دولة رائدة في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر مصر تبحث مع البنك الدولي الشراكة في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية مصر تُطلق“الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل”

وأشارت إلى أنها قد طرحت أمس أذون خزانة آجال 91 و273 يوما بقيم بلغت 40 و20 مليار جنيه على التوالي.

المصدر:

MENAFN23092024000202011048ID1108705497

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث