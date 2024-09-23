المالية: طرح أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت وزارة المالية طرحها لأذون الخزانة بقيمة إجمالية بلغت 60 مليار جنيه.

وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني اليوم، أن متوسط عائد أذون الخزانة أجل 91 يوما بلغ 29.601%، وبلغ أعلى عائد 29.639%، وسجل أقل عائد 29.491%، كما بلغ متوسط عائد أذون الخزانة أجل 273 يوما 26.913%، وسجل أعلى عائد 26.98%، وأقل عائد 26.351%.

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وأشارت إلى أنها قد طرحت أمس أذون خزانة آجال 91 و273 يوما بقيم بلغت 40 و20 مليار جنيه على التوالي.

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