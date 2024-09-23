المالية: طرح أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت وزارة المالية طرحها لأذون الخزانة بقيمة إجمالية بلغت 60 مليار جنيه.
وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني اليوم، أن متوسط عائد أذون الخزانة أجل 91 يوما بلغ 29.601%، وبلغ أعلى عائد 29.639%، وسجل أقل عائد 29.491%، كما بلغ متوسط عائد أذون الخزانة أجل 273 يوما 26.913%، وسجل أعلى عائد 26.98%، وأقل عائد 26.351%.
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وأشارت إلى أنها قد طرحت أمس أذون خزانة آجال 91 و273 يوما بقيم بلغت 40 و20 مليار جنيه على التوالي.
المصدر:
MENAFN23092024000202011048ID1108705497
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