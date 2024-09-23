بريطانيا: لا عودة للتقشف لكن الموازنة القادمة ستتضمن خيارات صعبة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت وزيرة
المالية البريطانية“راشيل ريفيز” إن بلادها لن تعود لسياسة التقشف مرة أخرى، لكنها سوف تتخذ خيارات صعبة عند وضع مقترحات الموازنة الجديدة الشهر القادم.
وأوضحت“ريفيز” في خطاب أمام حشد من أعضاء حزب العمال الإثنين، أن الموازنة القادمة سوف تنطوي على تدابير طموحة لتحقيق التغيير الذي وعدت به الحكومة الجديدة، وفق ما نقلت شبكة“سي إن بي سي”.
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وأشارت إلى أنه من المرجح زيادة الضرائب في الموازنة القادمة بعد اكتشاف فجوة بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني (29 مليار دولار) في حسابات المالية العامة للبلاد، وهي مزاعم نفاها سلفها“جيرمي هانت” المنتمي لحزب المحافظين المنافس.
وتوجهت“ريفيز” بحديثها للحضور قائلة: أعلم أنكم تواقون للتغير، لكن إرث حكومة المحافظين يجعل الطريق أكثر صعوبة مما توقعناه.
المصدر:
MENAFN23092024000202011048ID1108705496
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