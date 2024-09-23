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بريطانيا: لا عودة للتقشف لكن الموازنة القادمة ستتضمن خيارات صعبة

9/23/2024 2:52:45 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت وزيرة المالية البريطانية“راشيل ريفيز” إن بلادها لن تعود لسياسة التقشف مرة أخرى، لكنها سوف تتخذ خيارات صعبة عند وضع مقترحات الموازنة الجديدة الشهر القادم.

وأوضحت“ريفيز” في خطاب أمام حشد من أعضاء حزب العمال الإثنين، أن الموازنة القادمة سوف تنطوي على تدابير طموحة لتحقيق التغيير الذي وعدت به الحكومة الجديدة، وفق ما نقلت شبكة“سي إن بي سي”.

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وأشارت إلى أنه من المرجح زيادة الضرائب في الموازنة القادمة بعد اكتشاف فجوة بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني (29 مليار دولار) في حسابات المالية العامة للبلاد، وهي مزاعم نفاها سلفها“جيرمي هانت” المنتمي لحزب المحافظين المنافس.

وتوجهت“ريفيز” بحديثها للحضور قائلة: أعلم أنكم تواقون للتغير، لكن إرث حكومة المحافظين يجعل الطريق أكثر صعوبة مما توقعناه.

المصدر:

MENAFN23092024000202011048ID1108705496

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