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وزير السياحة يبحث مع شركة صينية فرص الاستثمار بمجال السياحة النهرية

9/23/2024 2:52:45 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد وزير السياحة شريف فتحي استعداد الوزارة لتقديم كافة سبل الدعم لتطوير منتج السياحة النيلية في مصر وزيادة أعداد السائحين الصينين الوافدين إليها، وحرص واهتمام الوزارة بالسوق الصيني الذي يعد أحد أهم الأسواق السياحية المستهدفة بالنسبة لمصر.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير السياحة، اليوم الاثنين بمقر المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، مع رئيس مجلس إدارة شركة Chongqing Gaund Holding Group الصينية وعدد من مديري ومسئولي الشركة، والتي تعد إحدى الشركات الكبرى الرائدة في مجال بناء وتشغيل وإدارة البواخر السياحية النهرية والبحرية عالميًا والترويج لها.

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وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والشركة خلال الفترة المقبلة، وفرص الاستثمار المتاحة في مجال السياحة النيلية وإنشاء فنادق نيلية عائمة وتنظيم رحلات نيلية (النايل كروز) .

وأوضح فتحي أهمية منتج السياحة النيلية الذي يتميز به المقصد السياحي المصري والعمل على تطويره وتعظيم الاستفادة منه خلال الفترة المقبلة ولا سيما في ظل سعى الوزارة لإبراز تنوع المنتجات السياحية، بجانب خطتها لزيادة حجم الطاقة الفندقية العائمة في مصر.

وفي السياق، تم مناقشة أوجه التعاون المستهدف بين الوزارة والشركة الصينية، حيث تسعى الشركة من خلال هذا التعاون للاستثمار في بناء أو إعادة بناء وإدارة وتشغيل عدد من الفنادق النيلية العائمة الفاخرة في مصر، وأن تكون فنادق عائمة صديقة للبيئة ومزودة بأحدث نظم الأمان والتشغيل، وهو ما يأتي في ضوء استراتيجية الوزارة لتحقيق السياحة المستدامة والحفاظ على البيئة.

من جانبهم.. قدم مسئولو الشركة عرضًا تقديميًا عن حجم أعمال الشركة، وتوسعاتها وخططهم المستقبلية في مصر للعمل في منتج السياحة النيلية بها.
كما تم مناقشة مقترح تنظيم الشركة لعدد من الرحلات النيلية بأنواعها المختلفة بمحافظات الصعيد، وذلك بما يساهم في زيادة أعداد السائحين الصينين الوافدين لمصر ولا سيما في ظل شغفهم بالحضارة المصرية العريقة.

وتم أيضًا بحث مقترح قيام الشركة بزيادة سبل الترويج للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر في الصين ولا سيما في ظل الطلب السياحي المتزايد من الصين على زيارة المقصد المصري والأماكن الأثرية الموجودة به وخاصة مع شغف الصينين بمنتج السياحة الثقاقية.

كما تم بحث تيسير رحلات طيران عارض (شارتر) من الصين إلى مصر وخاصة للمدن الشاطئية المصرية المطلة على ساحل البحر الأحمر للسائحين الصينيين الذين يرغبون في زيارة الشواطئ المصرية.

المصدر:

MENAFN23092024000202011048ID1108705495

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