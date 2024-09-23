وزير السياحة يبحث مع شركة صينية فرص الاستثمار بمجال السياحة النهرية

(MENAFN
- Al-Borsa News) أكد وزير السياحة شريف فتحي استعداد الوزارة لتقديم كافة سبل الدعم لتطوير منتج
السياحة النيلية في مصر وزيادة أعداد السائحين الصينين الوافدين إليها، وحرص واهتمام الوزارة بالسوق الصيني الذي يعد أحد أهم الأسواق السياحية
المستهدفة بالنسبة لمصر.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير السياحة، اليوم الاثنين بمقر المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، مع رئيس مجلس إدارة شركة Chongqing Gaund Holding Group الصينية وعدد من مديري ومسئولي الشركة، والتي تعد إحدى الشركات الكبرى الرائدة في مجال بناء وتشغيل وإدارة البواخر السياحية النهرية والبحرية عالميًا والترويج لها.
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وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والشركة خلال الفترة المقبلة، وفرص الاستثمار المتاحة في مجال السياحة النيلية وإنشاء فنادق نيلية عائمة وتنظيم رحلات نيلية (النايل كروز) .
وأوضح فتحي أهمية منتج السياحة النيلية الذي يتميز به المقصد السياحي المصري والعمل على تطويره وتعظيم الاستفادة منه خلال الفترة المقبلة ولا سيما في ظل سعى الوزارة لإبراز تنوع المنتجات السياحية، بجانب خطتها لزيادة حجم الطاقة الفندقية العائمة في مصر.
وفي السياق، تم مناقشة أوجه التعاون المستهدف بين الوزارة والشركة الصينية، حيث تسعى الشركة من خلال هذا التعاون للاستثمار في بناء أو إعادة بناء وإدارة وتشغيل عدد من الفنادق النيلية العائمة الفاخرة في مصر، وأن تكون فنادق عائمة صديقة للبيئة ومزودة بأحدث نظم الأمان والتشغيل، وهو ما يأتي في ضوء استراتيجية الوزارة لتحقيق السياحة المستدامة والحفاظ على البيئة.
من جانبهم.. قدم مسئولو الشركة عرضًا تقديميًا عن حجم أعمال الشركة، وتوسعاتها وخططهم المستقبلية في مصر للعمل في منتج السياحة النيلية بها.
كما تم مناقشة مقترح تنظيم الشركة لعدد من الرحلات النيلية بأنواعها المختلفة بمحافظات الصعيد، وذلك بما يساهم في زيادة أعداد السائحين الصينين الوافدين لمصر ولا سيما في ظل شغفهم بالحضارة المصرية العريقة.
وتم أيضًا بحث مقترح قيام الشركة بزيادة سبل الترويج للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر في الصين ولا سيما في ظل الطلب السياحي المتزايد من الصين على زيارة المقصد المصري والأماكن الأثرية الموجودة به وخاصة مع شغف الصينين بمنتج السياحة الثقاقية.
كما تم بحث تيسير رحلات طيران عارض (شارتر) من الصين إلى مصر وخاصة للمدن الشاطئية المصرية المطلة على ساحل البحر الأحمر للسائحين الصينيين الذين يرغبون في زيارة الشواطئ المصرية.
المصدر:
MENAFN23092024000202011048ID1108705495
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