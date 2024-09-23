إضافة لغة الإشارة داخل محطات قطار إل أر تى لأول مرة فى مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News) أضافت شركة” آر.إيه.تي.بي ديف للنقل كايرو” الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف ( إل أر تى LRT )، لغة الإشارة لخدمة ذوى الهمم لأول مرة في مصر.
وتسعى شركة“آر.إيه.تي.بي ديف للنقل كايرو” من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز التواصل الفعال مع عملائها وتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل، حيث ستقوم الشركة ولفترة تجريبية بإضافة محتوى إرشادي مرئي مع ترجمة بلغة الإشارة بمكاتب بيع التذاكر بمحطة عدلي منصور وعلى رصيف المحطة أيضاً.
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وقال المهندس وديع بوشيحة الرئيس التنفيذي لشركة” اّر.إيه.تى.بى ديف للنقل كايرو” والعضو المنتدب خلال مؤتمر للإعلان عن المبادرة اليوم، إن الشركة تؤمن بأهمية تيسير الوصول إلى خدماتها لجميع الأفراد دون استثناء. وأن إدخال لغة الإشارة هو خطوة مهمة نحو تحقيق مجتمع أكثر شمولية.
من جانبه، قال حسن توفيق ممثل الهيئة القومية للأنفاق، إن الهيئة تولى اهتماما بتقديم خدمات متنوعة لذوى الهمم ، حيث تجرى حاليا تعديلات بكافة محطات المترو للتوافق مع احتياجات فاقدى البصر بتزويد الأرصفة والممرات ببلاطات بارزة تمكنهم من التعامل مع المرفق ، كما إنه تم اعتماد هذا الأمر فى كافة المشروعات الجديدة الجارى إنشاؤها ومنها المونوريل والقطار السريع.
ورحب توفيق بخطوة شركة” آر.إيه.تي.بي ديف للنقل كايرو”، لإضافة لغة الإشارة كواحدة من الخطوات الهامة فى دعم ذوى الهمم فى التنقل بأمان ويسر فى المواصلات العامة، مشيرا إلى العمل على إتاحتها مستقبلا فى كافة المرافق التابعة للهيئة .
وتقوم الشركة بتدريب فريق العمل على كيفية معاملة الركاب واستجابة طلباتهم ومساعدتهم بشكل فوري وتخصيص فريق مختص داخل المحطات لمساعدة ذوي الهمم وكبار السن.
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