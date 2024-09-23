إضافة لغة الإشارة داخل محطات قطار إل أر تى لأول مرة فى مصر

MENAFN - Al-Borsa News) أضافت شركة” آر.إيه.تي.بي ديف للنقل كايرو” الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف ( إل أر تى LRT )، لغة الإشارة لخدمة ذوى الهمم لأول مرة في مصر.

وتسعى شركة“آر.إيه.تي.بي ديف للنقل كايرو” من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز التواصل الفعال مع عملائها وتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل، حيث ستقوم الشركة ولفترة تجريبية بإضافة محتوى إرشادي مرئي مع ترجمة بلغة الإشارة بمكاتب بيع التذاكر بمحطة عدلي منصور وعلى رصيف المحطة أيضاً.

موضوعات“لورى” للنقل الذكى للبضائع تستهدف جمع تمويلات بقيمة 2 مليون دولار الاستقرار على“ترانسماش” الروسية لتصنيع 500 عربة سكة حديد بالتعاون مع“نيرك” تداول 30 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط

وقال المهندس وديع بوشيحة الرئيس التنفيذي لشركة” اّر.إيه.تى.بى ديف للنقل كايرو” والعضو المنتدب خلال مؤتمر للإعلان عن المبادرة اليوم، إن الشركة تؤمن بأهمية تيسير الوصول إلى خدماتها لجميع الأفراد دون استثناء. وأن إدخال لغة الإشارة هو خطوة مهمة نحو تحقيق مجتمع أكثر شمولية.

من جانبه، قال حسن توفيق ممثل الهيئة القومية للأنفاق، إن الهيئة تولى اهتماما بتقديم خدمات متنوعة لذوى الهمم ، حيث تجرى حاليا تعديلات بكافة محطات المترو للتوافق مع احتياجات فاقدى البصر بتزويد الأرصفة والممرات ببلاطات بارزة تمكنهم من التعامل مع المرفق ، كما إنه تم اعتماد هذا الأمر فى كافة المشروعات الجديدة الجارى إنشاؤها ومنها المونوريل والقطار السريع.

ورحب توفيق بخطوة شركة” آر.إيه.تي.بي ديف للنقل كايرو”، لإضافة لغة الإشارة كواحدة من الخطوات الهامة فى دعم ذوى الهمم فى التنقل بأمان ويسر فى المواصلات العامة، مشيرا إلى العمل على إتاحتها مستقبلا فى كافة المرافق التابعة للهيئة .

وتقوم الشركة بتدريب فريق العمل على كيفية معاملة الركاب واستجابة طلباتهم ومساعدتهم بشكل فوري وتخصيص فريق مختص داخل المحطات لمساعدة ذوي الهمم وكبار السن.



