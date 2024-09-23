EGX30 يستهدف اختراق مستوى 31800 نقطة الأسبوع الجارى

MENAFN - Al-Borsa News) يستهدف مؤشر الرئيسي EGX30 اختراق منطقة المقاومة عند مستوى 31800 نقطة خلال الأسبوع الجاري لتأكيد الاتجاه الصاعد، خاصة مع زهور القوى الشرائية.

وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 فى جلسة الاثنين بنسبة 0.05% ليسجل 31022 نقطة، وأغلق المؤشر الإسلامى EGX33 منخفضاً بنحو 0.18% ليصل إلى مستوى 2974 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX70 متساوى الأوزان بنسبة 1.1% إلى 7314 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقاً EGX100 متساوى الأوزان بنسبة 0.79% إلى 10417 نقطة.

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وتوقع باسم أبوغنيمة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن يتحرك المؤشر فى نطاق عرضى بين مستويي الدعم بين 30 ألف و29.8 ألف نقطة ومستويات المقاومة بين 31200 و31400 نقطة.

وأشار إلى أنه فى حالة الاستمرار أسفل منطقة المقاومة يدفع المؤشر لعمليات جنى أرباح جديدة، بينما اختراق المنطقة والاستقرار أعلاه يدفع المؤشر لاستكمال الصعود مرة أخرى ولكن الأمر يتطلب ارتفاع أحجام التداولات.

وقال إن جلسة الأمس شهدت تباين بين المؤشرات ومازال المؤشر يحاول اختبار منطقة المقاومة 31.2 ألف نقطة واجتياز الحركة التصحيحية.

وتم التداول خلال تعاملات الاثنين على 986 مليون سهمً، بقيمة بلغت 4.4 مليار جنيه من خلال 114.5 ألف عملية، من خلال التعامل على 212 شركات خلال الجلسة، ارتفع منها 92 سهمًا، وتراجعت أسعار 79 سهمًا، فى حين استقرت أسعار 41 سهمًا دون تغيير، كما سجل رأس المال السوقى نحو 2.108 تريليون جنيه.

ويرى عبد الله فراج، رئيس قطاع التحليل الفنى فى شركة تايكون لتداول الأوراق المالية، أن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي أبدى إشارة إيجابية باختراقه مستوى المقاومة عند 31200 نقطة لأعلى، مرجحًا أن يلحقه المؤشر السبعينى باختراق مستوى 7330 نقطة خلال الجلسات المقبلة.

ويرى أن السوق حاليا يسير بشكل انتقائي مع صعود قوي لبعض الأسهم الكبيرة مثل سهم حديد عز وتحقيقه لقمة تاريخية جديدة، بالإضافة إلى سهم مصر الجديدة.

ونصح المستثمرين الفترة القادمة باستغلال أي انخفاضات لبناء مراكز شرائية.

وتراجعت الأسهم القيادية ليسجل ((طلعت مصطفى)) و((أبوقير)) و((مصرف أبوظبى)) و((جهينة)) انخفاضًا بنسب 0.95% و0.4% و0.38% و0.71% على الترتيب، لتغلق عند مستويات 95.66 جنيه، و60.26 جنيه و39.5 جنيه، و25.07 جنيه على التوالى.

وجاءت أكثر الأسهم ارتفاعا خلال الجلسة ((القاهرة للخدمات التعليمية)) بنسبة 20%، و((أسمنت سيناء)) و((دلتا للطباعة)) بنسب 20% و19.99%، بينما كانت أكثر الأسهم انخفاضا خلال الجلسة ((الأهرام للطباعة)) بنسبة 4.78%، و((العربية بوليفارا)) و((أصول للوساطة)) بنسب 4.65% و4.51%.

ورجحت ريم حمدى، محلل فنى أول بشركة سيجما لتداول الأوراق المالية، أن يختبر المؤشر الرئيسى مستوى مقاومة 31.8 ألف نقطة حال اختراقه قمته السابقة عند 31.2 نقطة والاستقرار أعلاه مع تزايد قيم التداولات.

وأضافت حمدى، أن الأسهم بدأت تشهد تزايد التداولات ومن أبرزها“مصر الجديدة” و”بالم هيلز” و”طلعت مصطفى” و”حديد عز”، بينما مازال قطاع البتروكيماويات متأخر قليلا، ناصحة المستثمرين بالاعتماد على مستوى 30.9 ألف نقطة كمستوى حماية الأرباح، بينما منطقة 30.8 ألف نقطة إيقاف خسائر.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات المصريين نحو البيع بصافى 195 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء بصافى 17 مليون جنيه و178.4 مليون جنيه على الترتيب.

كتب: محمود معتز وعمرو طارق