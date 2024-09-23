EGX30 يستهدف اختراق مستوى 31800 نقطة الأسبوع الجارى

(MENAFN
- Al-Borsa News) يستهدف مؤشر البورصة
الرئيسي EGX30 اختراق منطقة المقاومة عند مستوى 31800 نقطة خلال الأسبوع الجاري لتأكيد الاتجاه الصاعد، خاصة مع زهور القوى الشرائية.
وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 فى جلسة الاثنين بنسبة 0.05% ليسجل 31022 نقطة، وأغلق المؤشر الإسلامى EGX33 منخفضاً بنحو 0.18% ليصل إلى مستوى 2974 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX70 متساوى الأوزان بنسبة 1.1% إلى 7314 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقاً EGX100 متساوى الأوزان بنسبة 0.79% إلى 10417 نقطة.
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وتوقع باسم أبوغنيمة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن يتحرك المؤشر فى نطاق عرضى بين مستويي الدعم بين 30 ألف و29.8 ألف نقطة ومستويات المقاومة بين 31200 و31400 نقطة.
وأشار إلى أنه فى حالة الاستمرار أسفل منطقة المقاومة يدفع المؤشر لعمليات جنى أرباح جديدة، بينما اختراق المنطقة والاستقرار أعلاه يدفع المؤشر لاستكمال الصعود مرة أخرى ولكن الأمر يتطلب ارتفاع أحجام التداولات.
وقال إن جلسة الأمس شهدت تباين بين المؤشرات ومازال المؤشر يحاول اختبار منطقة المقاومة 31.2 ألف نقطة واجتياز الحركة التصحيحية.
وتم التداول خلال تعاملات الاثنين على 986 مليون سهمً، بقيمة بلغت 4.4 مليار جنيه من خلال 114.5 ألف عملية، من خلال التعامل على 212 شركات خلال الجلسة، ارتفع منها 92 سهمًا، وتراجعت أسعار 79 سهمًا، فى حين استقرت أسعار 41 سهمًا دون تغيير، كما سجل رأس المال السوقى نحو 2.108 تريليون جنيه. فراج: استغلال الانخفاضات لبناء مراكز شرائية
ويرى عبد الله فراج، رئيس قطاع التحليل الفنى فى شركة تايكون لتداول الأوراق المالية، أن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي أبدى إشارة إيجابية باختراقه مستوى المقاومة عند 31200 نقطة لأعلى، مرجحًا أن يلحقه المؤشر السبعينى باختراق مستوى 7330 نقطة خلال الجلسات المقبلة.
ويرى أن السوق حاليا يسير بشكل انتقائي مع صعود قوي لبعض الأسهم الكبيرة مثل سهم حديد عز وتحقيقه لقمة تاريخية جديدة، بالإضافة إلى سهم مصر الجديدة.
ونصح المستثمرين الفترة القادمة باستغلال أي انخفاضات لبناء مراكز شرائية.
وتراجعت الأسهم القيادية ليسجل ((طلعت مصطفى)) و((أبوقير)) و((مصرف أبوظبى)) و((جهينة)) انخفاضًا بنسب 0.95% و0.4% و0.38% و0.71% على الترتيب، لتغلق عند مستويات 95.66 جنيه، و60.26 جنيه و39.5 جنيه، و25.07 جنيه على التوالى.
وجاءت أكثر الأسهم ارتفاعا خلال الجلسة ((القاهرة للخدمات التعليمية)) بنسبة 20%، و((أسمنت سيناء)) و((دلتا للطباعة)) بنسب 20% و19.99%، بينما كانت أكثر الأسهم انخفاضا خلال الجلسة ((الأهرام للطباعة)) بنسبة 4.78%، و((العربية بوليفارا)) و((أصول للوساطة)) بنسب 4.65% و4.51%.
ورجحت ريم حمدى، محلل فنى أول بشركة سيجما لتداول الأوراق المالية، أن يختبر المؤشر الرئيسى مستوى مقاومة 31.8 ألف نقطة حال اختراقه قمته السابقة عند 31.2 نقطة والاستقرار أعلاه مع تزايد قيم التداولات.
وأضافت حمدى، أن الأسهم بدأت تشهد تزايد التداولات ومن أبرزها“مصر الجديدة” و”بالم هيلز” و”طلعت مصطفى” و”حديد عز”، بينما مازال قطاع البتروكيماويات متأخر قليلا، ناصحة المستثمرين بالاعتماد على مستوى 30.9 ألف نقطة كمستوى حماية الأرباح، بينما منطقة 30.8 ألف نقطة إيقاف خسائر.
وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات المصريين نحو البيع بصافى 195 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء بصافى 17 مليون جنيه و178.4 مليون جنيه على الترتيب.
كتب: محمود معتز وعمرو طارق
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