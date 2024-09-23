بيك الباتروس تستحوذ على 4 فنادق فى المغرب بإجمالى 1399 غرفة

(MENAFN
- Al-Borsa News) استحوذت مجموعة بيك الباتروس المصرية للفنادق على 4 فنادق فى المغرب خلال العام الجارى بإجمالى 1399 غرفة، لتتوسع بمحفظتها الفندقية لتضم 2600 غرفة فى المملكة المغربية.
قال كامل أبو على، رئيس مجلس إدارة المجموعة، إن الفنادق الجديدة التى ضمتها المجموعة تشمل فندق“كلوب سانغو” ويضم 349 غرفة فى مراكش التى تُعد المدينة السياحية الأولى فى البلاد، إضافة إلى فندقى“بالميرا بالاس” و”غولف” بإجمالى 640 غرفة فى نفس المدينة.
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وأضاف أن صفقة الاستحواذ ضمت فندق“قصر الورود” فى مدينة أكادير بنحو 410 غرفة، ومن المقرر أن تخضع بعض هذه الفنادق للتجديد على أن تفتح أبوابها للزوار خلال العام المقبل.
وتُعتبر“بيك الباتروس” إحدى أكبر المجموعات السياحية فى مصر ودخلت السوق المغربية فى السنوات الماضية بإجمالى استثمارات بلغت حتى الآن 200 مليون دولار، و لديها حالياً 7 فنادق وتبحث عن فرص استثمارية أخرى فى البلاد.
يذكر أن مجموعة بيك الباتروس للفنادق والمنتجعات السياحية تدير حاليًا منتجعات“سافوى لو جراند” وفندق“أكوا فن كلوب” بمراكش، ومنتجع“وايت بيتش تاغزوت” بأكادير.
ونجحت المجموعة خلال العام الماضى فى جلب 1.4 مليون سائح إلى مصر، وبلغ إجمالى ما استقبلته حتى نهاية أغسطس من العام الجارى نحو مليون سائح.
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