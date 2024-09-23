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بيك الباتروس تستحوذ على 4 فنادق فى المغرب بإجمالى 1399 غرفة

9/23/2024 2:52:44 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) استحوذت مجموعة بيك الباتروس المصرية للفنادق على 4 فنادق فى المغرب خلال العام الجارى بإجمالى 1399 غرفة، لتتوسع بمحفظتها الفندقية لتضم 2600 غرفة فى المملكة المغربية.

قال كامل أبو على، رئيس مجلس إدارة المجموعة، إن الفنادق الجديدة التى ضمتها المجموعة تشمل فندق“كلوب سانغو” ويضم 349 غرفة فى مراكش التى تُعد المدينة السياحية الأولى فى البلاد، إضافة إلى فندقى“بالميرا بالاس” و”غولف” بإجمالى 640 غرفة فى نفس المدينة.

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وأضاف أن صفقة الاستحواذ ضمت فندق“قصر الورود” فى مدينة أكادير بنحو 410 غرفة، ومن المقرر أن تخضع بعض هذه الفنادق للتجديد على أن تفتح أبوابها للزوار خلال العام المقبل.

وتُعتبر“بيك الباتروس” إحدى أكبر المجموعات السياحية فى مصر ودخلت السوق المغربية فى السنوات الماضية بإجمالى استثمارات بلغت حتى الآن 200 مليون دولار، و لديها حالياً 7 فنادق وتبحث عن فرص استثمارية أخرى فى البلاد.

يذكر أن مجموعة بيك الباتروس للفنادق والمنتجعات السياحية تدير حاليًا منتجعات“سافوى لو جراند” وفندق“أكوا فن كلوب” بمراكش، ومنتجع“وايت بيتش تاغزوت” بأكادير.

ونجحت المجموعة خلال العام الماضى فى جلب 1.4 مليون سائح إلى مصر، وبلغ إجمالى ما استقبلته حتى نهاية أغسطس من العام الجارى نحو مليون سائح.

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