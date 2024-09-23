خطة محكمة من أمريكا وتايوان لاستبعاد الصين من سلسلة إمداد الطائرات

MENAFN - Al-Borsa News) تسعى تايوان والولايات المتحدة إلى بدء التعاون بين شركات الطائرات المسيرة الخاصة بهما كجزء من الجهود لبناء سلاسل إمداد لا تعتمد على الصين.

ووصل مسؤولون تنفيذيون من 26 شركة أمريكية لتصنيع أنظمة بدون طيار أو أنظمة مضادة للطائرات بدون طيار إلى تايبيه يوم الأحد لعقد اجتماعات تستمر ثلاثة أيام مع نظرائهم فى الصناعة التايوانية، ومسؤولين عسكريين مسؤولين عن شراء وتطوير الأسلحة، بالإضافة إلى باحثين ومهندسين آخرين.

موضوعاتإضراب وشيك في الموانئ الأمريكية يهدد سلاسل التوريد بريطانيا: لا عودة للتقشف لكن الموازنة القادمة ستتضمن خيارات صعبة إضراب عمال“بوينج” يكبد الشركة 50 مليون دولار خسائر يوميًا

تتضمن المجموعة الأمريكية أيضًا مسؤولين من وزارة التجارة ووحدة الابتكار الدفاعى التابعة للبنتاغون، بالإضافة إلى ديف شينوى، الذى يقود أبحاث الهندسة الدقيقة فى وزارة الدفاع.

يسلط ذلك التقارب الضوء على النهج الأمريكى فى استبعاد الصين من المنافسة خاصة للمنتجات ذات التطبيقات المدنية والعسكرية المزدوجة.

سيركز جزء من الزيارة على أن تجد الشركات الأمريكية موردى مكونات أو شركاء تصنيع غير صينيين.

وقال ويلينجتون كو، وزير الدفاع التايوانى، إن مهمة الولايات المتحدة“فرصة لنا لكى نصبح جزءًا من سلسلة التوريد الخاصة بهم ونقوم بالإنتاج المشترك”.

وأضاف:“نظرًا لأن الولايات المتحدة تستهدف تحجيم الصين فى سلاسل التوريد، ولأن الطائرات بدون طيار يمكن أن تكون منتجات ذات استخدام مزدوج، يجب على العديد من اللاعبين الآخرين دمج سلاسل التوريد الخاصة بهم.

من بين الشركات الزائرة شركة“أيروفيرنمنت”، المزود لطائرة“سويتش بليد” الانتحارية، التى تشترى تايوان منها أكثر من 700 مجموعة.

أعضاء الوفد الآخرون هم“ديدرون”، مزود أنظمة مكافحة الطائرات المسيرة، ومتعهد الأسلحة“نورثروب غرومان”، الذى أعلن عن دفع كبير نحو سوق تايوان.

وقال كو إن التكامل فى سلاسل التوريد الأمريكية يمكن أن يساعد تايوان فى التغلب على حقيقة أن وضعها الدولى يجعل من الصعب على شركاتها تصدير المنتجات الدفاعية، فتحت ضغط من الصين، التى تدعى أن تايوان جزء من أراضيها، قطعت جميع الدول، باستثناء 12 دولة، العلاقات الدبلوماسية مع تايوان وتجنبت أن يُنظر إليها على أنها تجرى تبادلات رسمية معها.

تعتبر تايوان موطنًا لعدد من أكبر الشركات المصنعة للمكونات الإلكترونية ومجموعة واسعة من شركات تصنيع الأدوات الآلية، ولديها العشرات من الشركات التجارية للطائرات بدون طيار.

ومع ذلك، فهى صغيرة مقارنةً بالشركات الصينية وقد ركزت تقليديًا على الطائرات الجوية الصغيرة نسبيًا.

بعد هجوم روسيا على أوكرانيا فى عام 2022، تحاول حكومة تايوان تعزيز الصناعة بموجب خطة لإنشاء“فريق وطنى للطائرات بدون طيار”.

نتج عن ذلك عدد قليل من الشركات الخاصة، بما فى ذلك“تايوان يو إيه في”، أقدم مصنع للطائرات المسيرة فى البلاد، و”كورترونيك روبوتكس”، التى فازت بطلبات من وزارة الدفاع بقيمة 6.8 مليار دولار تايوانى (210 ملايين دولار أمريكى، الشهر الماضى لتوريد منصات ذاتية التشغيل تشمل الطائرات الصغيرة، والطائرات المسيرة للاستطلاع على السفن، وبعض الطائرات الكبيرة الأخرى.

وتعد هذه الطلبات هى الأولى من نوعها للقوات المسلحة التايوانية، التى حاولت فى الماضى العمل حصريًا مع معهد تشونغ شان الوطنى للعلوم والتكنولوجيا، وهو هيئة تطوير أسلحة تديرها الدولة.

وقالت شركة“يو إيه في” التايوانية، التى تعمل على تطوير محرك طائرات بدون طيار محلية الصنع، إن الطلبات العسكرية ستمنحها القدرة على التوسع فى الإنتاج.





كتبت .. فرح طارق