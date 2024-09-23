إضراب وشيك في الموانئ الأمريكية يهدد سلاسل التوريد

(MENAFN
- Al-Borsa News) تستعد الشركات لمواجهة إضراب محتمل في حوالي 30 ميناءً أمريكيًا، مما قد يعطل سلاسل التوريد ويرفع الأسعار قبل أسابيع قليلة من الانتخابات.
أعلنت رابطة عمال الموانئ الدولية أن 25 ألف من أعضائها سيضربون عن العمل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد مع“تحالف الشحن البحري الأمريكي”، الذي يمثل شركات النقل ومشغلي المحطات البحرية، قبل انتهاء العقد الحالي في 30 سبتمبر.
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يشمل العقد جميع الموانئ من ولاية مين إلى ولاية تكساس، بما في ذلك نيويورك، سافانا، هيوستن، ميامي ونيو أورلينز، وفقًا لما نقلته صحيفة“فاينانشيال تايمز” البريطانية.
هذه الموانئ تستقبل 41% من حجم البضائع الواردة إلى البلاد، وإغلاقها سيترك“تأثيرًا مدمرًا” على الاقتصاد الأمريكي، حسب تحذير ائتلاف يضم 177 مجموعة تجارية الأسبوع الماضي.
يقول قادة الأعمال إنهم يتابعون المفاوضات العمالية منذ عام 2021، لكنهم أصبحوا قلقين عندما انهارت المحادثات في يونيو بسبب خلاف حول الأتمتة في ميناء موبايل.
لم تُستأنف المفاوضات الرسمية بعدها، وافترض المسؤولون التنفيذيون والاقتصاديون أن واشنطن ستتدخل كما فعلت لمنع إضراب السكك الحديدية في 2022. إلا أن الرئيس جو بايدن قال الأسبوع الماضي إنه لن يمنع العمل العمالي في الموانئ.
وقد أثار هذا التصريح حالة من“القلق الكبير”، وفقًا لما ذكره الاقتصادي آدم كامينز من“موديز أناليتكس”.
وقال توم مادريكي، نائب رئيس“جمعية العلامات التجارية الاستهلاكية”:“الوضع واضح الآن. هناك الكثير من التصريحات التصعيدية. لا نريد جميعًا إضرابًا، لكن يجب أن نكون مستعدين لإمكانية حدوثه... وسيكون له تأثير جدي على الاقتصاد”.
تشعر مجموعات الأعمال بالخوف من أن تعطيل سلاسل التوريد بهذا الحجم سيرفع بشكل كبير تكلفة استيراد المواد وتصدير المنتجات وتخزين الشحنات، مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين.
الشركات بدأت بالفعل في تبني خطط مكلفة لتخفيف المخاطر، في ظل مواجهة ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة أوقات التسليم بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
بالرغم من أن بعض الموانئ في كاليفورنيا تعرضت لتعطيلات عمالية العام الماضي، إلا أن آخر توقف رئيسي عن العمل كان إغلاقًا استمر 11 يومًا في موانئ الساحل الغربي عام 2002، وهذا الإغلاق كلف الاقتصاد مليار دولار يوميًا وتسبب في تراكم الأعمال لمدة ستة أشهر.
تضغط المجموعات التجارية التي تمثل تجار التجزئة والمطاعم والمصنعين ومنتجي الأغذية ومصممي الأزياء على بايدن للتراجع عن موقفه.
تمثل النقابات العمالية جزءًا مهمًا من قاعدة الناخبين لنائبة الرئيس كامالا هاريس، وقد أكدت قيادة رابطة عمال الموانئ الدولية مرارًا أنها لن ترحب بأي تدخل حكومي في النزاع.
وقال جوناثان جولد، من الاتحاد الوطني لتجارة التجزئة:“لقد تفاخرت هذه الإدارة بكل الأعمال التي أنجزتها لتعزيز مرونة سلاسل التوريد. حسنًا، هذه قضية مباشرة أمامنا ويمكن تفاديها.. والعملاق النائم مستعد للزئير يوم الثلاثاء، 1 أكتوبر 2024، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق رئيسي جديد”.
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