إضراب وشيك في الموانئ الأمريكية يهدد سلاسل التوريد

MENAFN - Al-Borsa News) تستعد الشركات لمواجهة إضراب محتمل في حوالي 30 ميناءً أمريكيًا، مما قد يعطل سلاسل التوريد ويرفع الأسعار قبل أسابيع قليلة من الانتخابات.

أعلنت رابطة عمال الموانئ الدولية أن 25 ألف من أعضائها سيضربون عن العمل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد مع“تحالف الشحن البحري الأمريكي”، الذي يمثل شركات النقل ومشغلي المحطات البحرية، قبل انتهاء العقد الحالي في 30 سبتمبر.

موضوعاتخطة محكمة من أمريكا وتايوان لاستبعاد الصين من سلسلة إمداد الطائرات بريطانيا: لا عودة للتقشف لكن الموازنة القادمة ستتضمن خيارات صعبة إضراب عمال“بوينج” يكبد الشركة 50 مليون دولار خسائر يوميًا

يشمل العقد جميع الموانئ من ولاية مين إلى ولاية تكساس، بما في ذلك نيويورك، سافانا، هيوستن، ميامي ونيو أورلينز، وفقًا لما نقلته صحيفة“فاينانشيال تايمز” البريطانية.

هذه الموانئ تستقبل 41% من حجم البضائع الواردة إلى البلاد، وإغلاقها سيترك“تأثيرًا مدمرًا” على الاقتصاد الأمريكي، حسب تحذير ائتلاف يضم 177 مجموعة تجارية الأسبوع الماضي.

يقول قادة الأعمال إنهم يتابعون المفاوضات العمالية منذ عام 2021، لكنهم أصبحوا قلقين عندما انهارت المحادثات في يونيو بسبب خلاف حول الأتمتة في ميناء موبايل.

لم تُستأنف المفاوضات الرسمية بعدها، وافترض المسؤولون التنفيذيون والاقتصاديون أن واشنطن ستتدخل كما فعلت لمنع إضراب السكك الحديدية في 2022. إلا أن الرئيس جو بايدن قال الأسبوع الماضي إنه لن يمنع العمل العمالي في الموانئ.

وقد أثار هذا التصريح حالة من“القلق الكبير”، وفقًا لما ذكره الاقتصادي آدم كامينز من“موديز أناليتكس”.

وقال توم مادريكي، نائب رئيس“جمعية العلامات التجارية الاستهلاكية”:“الوضع واضح الآن. هناك الكثير من التصريحات التصعيدية. لا نريد جميعًا إضرابًا، لكن يجب أن نكون مستعدين لإمكانية حدوثه... وسيكون له تأثير جدي على الاقتصاد”.

تشعر مجموعات الأعمال بالخوف من أن تعطيل سلاسل التوريد بهذا الحجم سيرفع بشكل كبير تكلفة استيراد المواد وتصدير المنتجات وتخزين الشحنات، مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين.

الشركات بدأت بالفعل في تبني خطط مكلفة لتخفيف المخاطر، في ظل مواجهة ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة أوقات التسليم بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

بالرغم من أن بعض الموانئ في كاليفورنيا تعرضت لتعطيلات عمالية العام الماضي، إلا أن آخر توقف رئيسي عن العمل كان إغلاقًا استمر 11 يومًا في موانئ الساحل الغربي عام 2002، وهذا الإغلاق كلف الاقتصاد مليار دولار يوميًا وتسبب في تراكم الأعمال لمدة ستة أشهر.

تضغط المجموعات التجارية التي تمثل تجار التجزئة والمطاعم والمصنعين ومنتجي الأغذية ومصممي الأزياء على بايدن للتراجع عن موقفه.

تمثل النقابات العمالية جزءًا مهمًا من قاعدة الناخبين لنائبة الرئيس كامالا هاريس، وقد أكدت قيادة رابطة عمال الموانئ الدولية مرارًا أنها لن ترحب بأي تدخل حكومي في النزاع.

وقال جوناثان جولد، من الاتحاد الوطني لتجارة التجزئة:“لقد تفاخرت هذه الإدارة بكل الأعمال التي أنجزتها لتعزيز مرونة سلاسل التوريد. حسنًا، هذه قضية مباشرة أمامنا ويمكن تفاديها.. والعملاق النائم مستعد للزئير يوم الثلاثاء، 1 أكتوبر 2024، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق رئيسي جديد”.