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السفير السويدي: الشركات السويدية تستعد لضخ استثمارات فى السوق المصرى

9/23/2024 2:52:44 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ينتظر السوق المصرى خلال الفترة المقبلة تدفقًا استثماريًا من الشركات السويدية، سواء عبر تعميق تواجد الشركات العاملة فى السوق المحلى أو دخول شركات جديدة.

قال هوكان إيمسجورد، السفير السويدى بالقاهرة، إن الفترة المقبلة ستشهد تدفق استثمارات أجنبية إلى مصر، خاصة السويدية، بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة المصرية فى مارس الماضي، ومن ضمنها تحرير سعر الصرف.

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وأضاف إيمسجورد لـ“البورصة” أن الشركات السويدية العاملة فى مصر تتطلع إلى زيادة استثماراتها فى الوقت الحالي، وهو ما شهدناه بالفعل من قبل شركتى“أسترازينيكا” و”فولفو”، اللتين تصدّران إلى السوق الأوروبي، مثل السوق البريطاني، من خلال مصانعهما فى مصر.

وأوضح أن بلاده تعمل مع الحكومة المصرية من خلال شراكة لتطوير صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وتستهدف تحفيز التجارة البينية والتعاون الاقتصادى فى مجالات متنوعة.

وأعلنت شركة“أسترازينيكا مصر” للأدوية هذا الأسبوع عن ضخ استثمارات جديدة بنحو 50 مليون دولار لزيادة طاقتها الإنتاجية، وتستهدف أعمال التوسعة زيادة الطاقة الإنتاجية للوصول إلى 2.195 مليار قرص بحلول عام 2028. وتدرس الشركة توطين 80% من الوحدات المُنتجة فى مصنعها بمصر بحلول 2028.

وتشير بيانات البنك المركزى إلى أن صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى من السويد بلغ نحو 115 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالى الماضي.

وبحث سفير السويد بالقاهرة مع شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، تعزيز التعاون الثنائى وسبل زيادة عدد السياح الوافدين من السويد إلى مصر، عبر تنظيم حملات ترويجية مشتركة، وإمكانية زيادة عدد رحلات الطيران، ولا سيما منخفضة التكاليف، من السويد والدول الإسكندنافية إلى مصر.

وأشار إلى أن سفارة بلاده بالقاهرة تدعم قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال، خاصة تلك المتعلقة بالمرأة، إذ تدعم مؤسسة“انتربرينيل”، التى تعزز دور النساء اقتصاديًا من خلال التعليم والتدريب وربطهن بالموارد الممكنة لريادة الأعمال. كما ترعى السفارة مؤتمر“تكني” الخاص برواد الأعمال والشركات الناشئة.

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