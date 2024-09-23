منظمة التعاون الاقتصادى توصى بإطلاق صندوق لتمويل الذكاء الاصطناعى فى مصر

أوصت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بتوفير تمويل بشكل أكبر نحو برامج ومبادرات مخصصة للذكاء الاصطناع فى مصر، واقترحت إنشاء برامج تمويلية متخصصة تدعم الأبحاث فى هذا المجال بشكل مستدام.

وقالت فى تقرير حديث لها إن مصر بحاجة لإطلاق صندوق وطنى للذكاء الاصطناعى، يعتمد على استثمارات مشتركة بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز التعاون بين الناحية النظرية والصناعة، ويساهم فى بناء بيئة بحثية قادرة على المنافسة عالميًا.

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كما كان من التوصيات الرئيسية إنشاء مراكز بحثية وطنية متخصصة فى الذكاء الاصطناعى، بحيث تساهم فى تعزيز البحث العلمى وتطوير الابتكارات، وتعزيز مشاركة النساء فى الأبحاث المتعلقة بالذكاء الاصطناعى.

وقالت إن هناك فجوة ملحوظة فى مشاركة النساء فى الأبحاث العلمية المتعلقة بهذا المجال، لذلك يجب تصميم برامج مخصصة لدعم وزيادة مشاركة النساء فى البحث العلمى فى الذكاء الاصطناعى، من خلال منح دراسية، ودورات تدريبية، وشراكات تعليمية مخصصة لتمكين النساء من لعب دور أكبر فى هذا المجال.

ولفتت إلى أن هناك إمكانات كبيرة غير مستغلة فى تطبيقات معالجة اللغة للغة العربية بلهجاتها المختلفة، وخاصةً اللهجة المصرية.

وأوصت بضرورة الاستثمار فى تطوير نماذج لغوية كبيرة (LLMs) مناسبة للبيئة المصرية ولتلبية احتياجات الصناعات ذات الأولوية.

وذكرت أنه يجب إطلاق برامج تدريبية شاملة لزيادة الوعى حول الذكاء الاصطناعى لدى مختلف الوزارات والجهات الحكومية لتعزيز فهم أوسع للتطبيقات المحتملة للذكاء الاصطناعى عبر القطاعات المختلفة، وذلك لضمان تفعيل استخدام التكنولوجيا على نطاق واسع فى خدمة الحكومة والمجتمع.

وقالت إنه لضمان تنفيذ مشاريع الذكاء الاصطناعى بشكل فعال وسلس، يجب تطوير آليات تمويل واضحة وسريعة لتخصيص ميزانية محددة لكل مشروع، بدلاً من اعتماد الموافقات الفردية لكل حالة، مما يساهم فى تسريع عملية تنفيذ المشاريع وتحقيق الأهداف بفعالية.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية إن التمويل المخصص للبحث والتطوير فى مجال الذكاء الاصطناعى فى البلاد محدود بحسب ما وصفه العاملون فى المجال الذين أجرت المنظمة معهم مقابلات.

وأشارت إلى أن مصر تفتقر إلى برنامج وطنى أو جهة مسؤولة عن تمويل وتنسيق جهود البحث فى الذكاء الاصطناعى.

ولفتت إلى أن العديد من الحكومات بدات بتأسيس معاهد ومراكز بحثية وطنية للذكاء الاصطناعى، موكلةً مؤسسات أو منظمات متخصصة للترويج للبحث والتطوير والابتكار فى هذا المجال.

وضربت مثال بمركز التميز للذكاء الاصطناعى فى المغرب،“AI Mouvement”، والذى تم تأسيسه مؤخرًا فى المنطقة لتحفيز النظام البيئى للذكاء الاصطناعى، واستشارة مختلف المعنيين لتطوير تقنيات، وتسهيل التدريب الشامل.

وحتى الآن، طوّر المركز منصة للتطبيب عن بُعد وتطبيقًا يستخدم الذكاء الاصطناعى لفحص اعتلال الشبكية السكرى، كما يقوم حاليًا بتطوير مبادرة للكشف المبكر عن اعتلال الشبكية السكرى لأكثر من مليون مواطن.

كما طوّر المركز نظامًا تلقائيًا لتحويل الكلام إلى نص باللغة العربية، يتم استخدامه فى المحاكم لتدوين أحكام القضاة. وفى قطاع الزراعة، طوّر المركز عدة وحدات للذكاء الاصطناعى ونظم المعلومات الجغرافية والطائرات بدون طيار لالتقاط الاستخدام الفعلى للأراضى وتوزيع المحاصيل، بالإضافة إلى توليد إحصاءات حقيقية لدعم اتخاذ القرار على المستوى الوطنى والإقليمي.

وحاليًا، هناك ستة مشاريع جارية أخرى، وخمسة فى مراحل التفاوض النهائية فى مجالات الصحة والزراعة والقضاء وإنفاذ القانون والموارد الطبيعية والبنية التحتية.

وقالت إن مركز الابتكار التطبيقى فى مصر يحاول حل التحديات التى تواجه البلاد عبر الذكاء الاصطناعى لكن ضعف التمويل يخلق تحديات لجعل الحلول على نطاق واسع، خاصة مع عدم وضوح آليات تخصيص الميزانيات للمشاريع.

وقالت إن هناك مستويات متفاوتة من الفهم لاستخدامات الذكاء الاصطناعى المحتملة وتطبيقاته داخل الجهات الحكومية فى مصر، تتراوح بين فهم متقدم لدى بعض الجهات ونقص فى الوعى الأساسى لدى جهات أخرى.

وأشارت إلى أن مصر تعانى من فجوات واضحة فى بنيتها التحتية المتعلقة بالذكاء الاصطناعى، ما يقيد الابتكار، خصوصًا بين الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت فى تقرير حديث لها إلى أن هناك تباينًا فى البنية التحتية حسب الموقع الجغرافى، حيث إنها تتركز فى المناطق الحضرية مثل القاهرة، ما يزيد من تعقيد الوصول إليها للشركات فى المناطق الريفية.

وذكرت أنه يجب تيسير الوصول إلى البيانات، حيث يفتقر نظام تطوير التطبيقات المتخصصة فى الذكاء الاصطناعى لوجود مجموعات بيانات مفتوحة تكفى لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعى بشكل فعال.

وأشارت إلى أن تصنيف البيانات وجودتها عوامل حاسمة تسهم فى تعزيز كفاءة نظم الذكاء الاصطناعي.

ونوهت إلى أن الشركات الناشئة تواجه تحديات فى استيراد المعدات اللازمة، مثل وحدات معالجة الرسوميات (GPUs) المتخصصة، فى ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد، ما يزيد من صعوبة الحصول على هذه التقنيات.

ولفتت إلى أن الحكومة بوسعها أن تقدم تيسيرات وحوافز لاستيراد هذه المعدات، ما يسهم فى تحسين الوصول إلى القدرة الحاسوبية.

وأشارت إلى أن هناك حاجة ملحة لتطوير المهارات البشرية القادرة على استغلال هذه البنية التحتية بكفاءة، خاصة أن الطلب على المهارات المتخصصة فى مجال الذكاء الاصطناعى يتزايد فى جميع أنحاء العالم، مما يدفع الكثير من الكفاءات المصرية إلى البحث عن فرص خارج البلاد.

وقالت إنه لذلك من الضرورى تقديم حوافز تتعلق بالاحتفاظ بالموهوبين داخل السوق المحلية.

وذكرت أن مصر عليها الإسراع فى تدشين“مركز حماية البيانات”، وهو كيان مستقل يتبع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن المقرر أن يكون المركز هو الجهة المسؤولة عن مراقبة الامتثال لقانون حماية البيانات الشخصية، حيث سيتولى صلاحيات إصدار التراخيص والاعتمادات اللازمة، وإجراء التحقيقات فى الأنشطة المتعلقة بمعالجة البيانات، بالإضافة إلى فرض عقوبات إدارية على المخالفات.

ولفتت إلى أن عدم تفعيله يعيق تطبيق وتنفيذ التدابير المتعلقة بحماية البيانات المنصوص عليها فى القانون الجديد.

وقالت المنظمة إن مصر تسعى للموائمة بين عوامل الأمان وعدم الإفراط فى حماية البيانات بما يعيق القدرة على تدريب واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعى.

وأشارت إلى أن مصر تدرك أيضًا الحاجة إلى تعزيز الوصول إلى البيانات المفتوحة، سواء من القطاعين العام أو الخاص، كوسيلة لتحفيز الابتكار وتعزيز الشراكات بين مختلف الأطراف الفاعلة.

وعلى صعيد القوى البشرية، لفتت إلى أن مستوى استعداد الخريجين فى مجال الذكاء الاصطناعى لايزال أقل من المتوقع.

فوفقًا لمديرى الشركات الناشئة فى مجال الذكاء الاصطناعى، يبدو أن هناك زيادة فى عدد الخريجين، ولكنهم يواجهون تحديات فى تلبية متطلبات السوق.

وتحاول وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عقد شراكات مع الشركات العالمية الكبرى، بهدف تكامل المعرفة النظرية للطلاب مع التدريب العملى من خلال برامج تدريبية وتدريب داخلي.

وتشير التوصيات إلى أهمية خلق فرص عمل محلية للمهنيين المهرة، حيث تُعد تقوية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هدفًا رئيسيًا لرؤية مصر 2030.

كما يجب توسيع نطاق الحوافز فى قانون المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليشمل جميع الشركات فى القطاعات الأخرى التى تستخدم الذكاء الاصطناعى، وأن تكون هناك حوافز ضريبية للبحث والتطوير والتدريب المتعلق بالذكاء الاصطناعي.

وقالت إنه يجب وضع نظام لمراقبة تطبيق الحوافز من قانون المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديد، والتأكد من أنه قادر بدقة على قياس المؤشرات المتعلقة بالذكاء الاصطناعى.