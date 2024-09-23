جهينه للمبردات تحصل على أعلى تقييم فى شهادة سلامة الأغذية

(MENAFN
- Al-Borsa News) حصل مصنع
جهينه للمبردات على أعلى تقييم بدرجة +AA لشهادة سلامة الأغذية من المعيار العالمى لاتحاد التجزئة البريطانى BRCGS.
وقالت الشركة، فى بيان، إن هذا التقييم جاء بعد إجراء مراجعة غير معلنة من قبل ممثلى الشركة العالمية وذلك للتأكد من تبنى الشركة آليات جودة وسلامة الغذاء.
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وتُعتبر درجة AA+ تقييم واضح على التزام المصنع بأعلى معايير الجودة والسلامة على المستوى العالمى، ويُعبر هذا التصنيف عن أداء المصنع الاستثنائى، والذى أثبت قدرته على الوصول إلى مستويات أداء وكفاءة متقدمة، كما يبرز التفعيل لأنظمة إدارة الجودة المتطورة، مما يضمن الامتثال الصارم لمعايير السلامة، مع التركيز الشديد على حماية صحة وسلامة المستهلكين.
وقالت بسنت فؤاد، مدير العلاقات الخارجية بشركة جهينه للصناعات الغذائية، إن حصول مصنع إيجى فود على أعلى تقييم AA+ من شهادة الأمن الغذائى BRCGS، يؤكد التزام الشركة بتعزيز واستدامة جودة وسلامة منتجاتها بشكل مستمر، حيث يشكل هذان العنصران جزءاً أساسياً من مسيرتنا الطويلة، حيث نهدف إلى تقديم منتجات آمنة وعالية الجودة تجعل جهينه الخيار الأول للمستهلك عالمياً وليس محلياً فقط.
وأضافت أن هذه الخطوة تمثل فرصة للتوسع عالمياً بجودة تضاهى المنتجات الدولية، مما يعزز من قدرتنا على دخول الأسواق الخارجية بثقة وإثبات قدرتنا على المنافسة فى السوق الدولى.
وأوضحت أن الشركة تركز على الابتكار المستمر، حيث تستثمر فى البحث والتطوير لإطلاق منتجات تلبى احتياجات السوق، كما تلتزم الشركة بتطبيق أنظمة متقدمة فى مجال الجودة وسلامة الغذاء لضمان توفير منتجات عالية الجودة وآمنة للمستهلكين، ويشمل ذلك استخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية فى كل مراحل الإنتاج والتوزيع، بالإضافة إلى متابعة وتقييم مستمرين لضمان الامتثال لأعلى المعايير.
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