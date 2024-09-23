جهينه للمبردات تحصل على أعلى تقييم فى شهادة سلامة الأغذية

MENAFN - Al-Borsa News) حصل جهينه للمبردات على أعلى تقييم بدرجة +AA لشهادة سلامة الأغذية من المعيار العالمى لاتحاد التجزئة البريطانى BRCGS.

وقالت الشركة، فى بيان، إن هذا التقييم جاء بعد إجراء مراجعة غير معلنة من قبل ممثلى الشركة العالمية وذلك للتأكد من تبنى الشركة آليات جودة وسلامة الغذاء.

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وتُعتبر درجة AA+ تقييم واضح على التزام المصنع بأعلى معايير الجودة والسلامة على المستوى العالمى، ويُعبر هذا التصنيف عن أداء المصنع الاستثنائى، والذى أثبت قدرته على الوصول إلى مستويات أداء وكفاءة متقدمة، كما يبرز التفعيل لأنظمة إدارة الجودة المتطورة، مما يضمن الامتثال الصارم لمعايير السلامة، مع التركيز الشديد على حماية صحة وسلامة المستهلكين.

وقالت بسنت فؤاد، مدير العلاقات الخارجية بشركة جهينه للصناعات الغذائية، إن حصول مصنع إيجى فود على أعلى تقييم AA+ من شهادة الأمن الغذائى BRCGS، يؤكد التزام الشركة بتعزيز واستدامة جودة وسلامة منتجاتها بشكل مستمر، حيث يشكل هذان العنصران جزءاً أساسياً من مسيرتنا الطويلة، حيث نهدف إلى تقديم منتجات آمنة وعالية الجودة تجعل جهينه الخيار الأول للمستهلك عالمياً وليس محلياً فقط.

وأضافت أن هذه الخطوة تمثل فرصة للتوسع عالمياً بجودة تضاهى المنتجات الدولية، مما يعزز من قدرتنا على دخول الأسواق الخارجية بثقة وإثبات قدرتنا على المنافسة فى السوق الدولى.

وأوضحت أن الشركة تركز على الابتكار المستمر، حيث تستثمر فى البحث والتطوير لإطلاق منتجات تلبى احتياجات السوق، كما تلتزم الشركة بتطبيق أنظمة متقدمة فى مجال الجودة وسلامة الغذاء لضمان توفير منتجات عالية الجودة وآمنة للمستهلكين، ويشمل ذلك استخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية فى كل مراحل الإنتاج والتوزيع، بالإضافة إلى متابعة وتقييم مستمرين لضمان الامتثال لأعلى المعايير.