علماء: تأثير هائل لتغير المناخ على الصداع النصفي

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم / PNN - الصداع النصفي يزداد تفاقمًا على مستوى العالم بسبب مشكلة تغير المناخ، بحسب تقرير نشره موقع "وايرد"

حيث أظهرت الأبحاث الحديثة أن ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة الأحداث الجوية القاسية والتلوث، يزيد من نوبات الصداع النصفي، والذي يصنف على أنه "حالة عصبية شائعة تؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم"، ما يستدعي اهتمامًا عاجلاً بهذا التحدي الصحي المتزايد.

وبحسب التقرير، لطالما ارتبط الصداع النصفي بالعوامل البيئية مثل تقلبات الطقس. كما يُعد التوتر، والهرمونات، وتغيرات الضغط الجوي من بين المحفزات الأكثر شيوعًا.

ويقول الدكتور فينسنت مارتن، مدير مركز آلام الرأس والوجه في جامعة سينسيناتي ورئيس المؤسسة الوطنية الأمريكية للصداع: "غالبًا ما يقول المرضى إنهم يستطيعون التنبؤ بالطقس، إذ تتفاقم نوباتهم مع انخفاض الضغط الجوي".

وبحسب الدراسات فإن ارتفاع درجات الحرارة العالمية وزيادة تواتر الأحداث الجوية القاسية، قد يؤدي إلى زيادة انتشار وشدة الصداع النصفي. ويعتقد مارتن أن: "تغير المناخ سيكون له تأثير هائل على الصداع النصفي“.

التغير المناخي قد يفاقم الأمراض العصبية والنفسية

حيث وجدت الدراسة أنه مع كل زيادة بمقدار 5.56 درجات مئوية في درجات الحرارة، تزداد احتمالية حدوث نوبة الصداع النصفي بنسبة 6%.

ويعتقد مارتن أن الحرارة قد تكون محفزًا للصداع النصفي بسبب فقدان الماء والإلكتروليتات من خلال التعرق، بينما يعمل ضوء الشمس الساطع كمحفز ضوئي، وهو ما يؤكد نتائج دراسة سابقة أُجريت عام 2015، لاحظت زيادة في زيارات قسم الطوارئ بسبب الصداع النصفي مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة.

وربطت الدراسات في مناطق متعددة من العالم بين التلوث البيئي الناتج عن حرائق الغابات، وزيادة معدلات الإصابة بالصداع النصفي، من خلال زيادة حالات الطوارئ التي تطلب المساعدة من أعراض الصداع النصفي خلال الحرائق، وبحسب الباحثين يملك البرق والفيضانات الكارثية التأثير ذاته على المرضى.

وتكمن خطورة الصداع النصفي بتأثيراته السلبية على حياة الأفراد، كانخفاض الإنتاجية في العمل، والتأثير على الحياة الاجتماعية والقدرة الجسدية، وحتى الاضطرابات النفسية.