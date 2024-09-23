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كهرباء القدس تعلن عن اضطرارها لقطع التيار الكهربائي عن بعض مناطق رام الله غدا

9/23/2024 2:35:41 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN / اعلنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن اضطرارها آسفة لقطـــع التـــيار الكهربائي من الثامنة والنصف صباحا حتى الثالثة والنصف عصرا يوم غدٍ الثلاثاء
24/9/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة
رام الله والبيرة و المدرسة الهاشمية والمجاورين ، طوب الأمين والمجاورين ، مركز صيانة مرسيدس والمجاورين ،مضخة مصلحة المياه في المنطقة الصناعية والمجاورين ، مصنع حسونة والمجاورين ، مسلخ بلدية البيرة والمجاورين ، أجزاء من قرية بيتين ، شارع البيرة نابلس ومحيط شركة القدس للأدوية ،الخدمات الطبية العسكرية والمجاورين ،المنطقة الصناعية البيرة ، دائرة السير
والمجاورين ، مصنع رانيا وسليمان والمجاورين ،شركة فلسطين للتأمين والمجاورين ،مصنع الأعلاف والمجاورين ، شركة ألمنيوم فلسطين والمجاورين ، مصنع حسونة والمجاورين ، كراجات بلدية البيرة والمجاورين.

تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.


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