كهرباء القدس تعلن عن اضطرارها لقطع التيار الكهربائي عن بعض مناطق رام الله غدا

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله /PNN / اعلنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن اضطرارها آسفة لقطـــع التـــيار الكهربائي من الثامنة والنصف صباحا حتى الثالثة والنصف عصرا يوم غدٍ الثلاثاء
24/9/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة
رام الله والبيرة و المدرسة
الهاشمية والمجاورين ، طوب الأمين والمجاورين ، مركز صيانة مرسيدس والمجاورين ،مضخة مصلحة المياه في المنطقة الصناعية والمجاورين ، مصنع
حسونة والمجاورين ، مسلخ بلدية البيرة والمجاورين ، أجزاء من قرية بيتين ، شارع البيرة نابلس ومحيط شركة القدس للأدوية ،الخدمات الطبية العسكرية والمجاورين ،المنطقة الصناعية البيرة ، دائرة السير
والمجاورين ، مصنع رانيا وسليمان والمجاورين ،شركة فلسطين للتأمين والمجاورين ،مصنع الأعلاف والمجاورين ، شركة ألمنيوم فلسطين والمجاورين ، مصنع حسونة والمجاورين ، كراجات بلدية البيرة والمجاورين.
تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.
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