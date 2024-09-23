تريلكس العالمية تدرس الاستثمار بمجال التعهيد فى مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال جيسون أندرو نائب الرئيس التنفيذى لشركة تريلكس Trellix العالمية، المتخصصة فى مجال الأمن السيبرانى، إن الشركة تدرس الاستثمار فى مصر بمجال التعهيد.
والتقى عمرو طلعت، وزير الاتصالات، نائب الرئيس التنفيذى للشركة؛ حيث تناول اللقاء خطط الشركة للتوسع فى أنشطتها، وبحث فرص إنشاء مقر لها بمصر.
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واستعراض وزير الاتصالات الجهود التى تبذلها الدولة لتنمية صناعة التعهيد من خلال توفير برامج التدريب وبناء القدرات لتأهيل الشباب للعمل فى مجال التعهيد، بالإضافة إلى توفير الحوافز اللازمة لتشجيع المستثمرين فى إطار استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد التى تستهدف مضاعفة صادرات مصر الرقمية، وتعزيز مكانتها كواحدة من أفضل مقاصد تقديم خدمات التعهيد، وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود.
وشركة تريلكس Trellix العالمية هى شركة متخصصة فى مجال الأمن السيبرانى، وتأسست نتيجة اندماج شركتى McAfee Enterprise وFireEye، ولديها 35 ألف عميل حول العالم.
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