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تريلكس العالمية تدرس الاستثمار بمجال التعهيد فى مصر

9/23/2024 2:03:04 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال جيسون أندرو نائب الرئيس التنفيذى لشركة تريلكس Trellix العالمية، المتخصصة فى مجال الأمن السيبرانى، إن الشركة تدرس الاستثمار فى مصر بمجال التعهيد.

والتقى عمرو طلعت، وزير الاتصالات، نائب الرئيس التنفيذى للشركة؛ حيث تناول اللقاء خطط الشركة للتوسع فى أنشطتها، وبحث فرص إنشاء مقر لها بمصر.

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واستعراض وزير الاتصالات الجهود التى تبذلها الدولة لتنمية صناعة التعهيد من خلال توفير برامج التدريب وبناء القدرات لتأهيل الشباب للعمل فى مجال التعهيد، بالإضافة إلى توفير الحوافز اللازمة لتشجيع المستثمرين فى إطار استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد التى تستهدف مضاعفة صادرات مصر الرقمية، وتعزيز مكانتها كواحدة من أفضل مقاصد تقديم خدمات التعهيد، وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود.

وشركة تريلكس Trellix العالمية هى شركة متخصصة فى مجال الأمن السيبرانى، وتأسست نتيجة اندماج شركتى McAfee Enterprise وFireEye، ولديها 35 ألف عميل حول العالم.

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