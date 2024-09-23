في اليوم الوطني:“بيلبورد عربية” تكرّم أيقونة الطرب السعودي الفنانة عتاب

(MENAFN
- Asdaf News)
احتفالاً باليوم الوطني السعودي الـ 94، استخدمت“بيلبورد عربية” تقنية الذكاء الاصطناعي في إحياء صوت المطربة السعودية عتاب في نسخة جديدة من أغنيتها الوطنية“يا سعودي”، حيث أعيد إنتاج الأغنية وتجديدها على يد خبراء موسيقيين ومنتجين سعوديين لتواكب ذائقة المعاصرين من المستمعين والجيل الجديد، من دون المساس بأصالة الفن واللحن والكلمات.
وحتى يومنا هذا، ما يزال إرث“سمراء الأغنية العربية” حاضراً في المشهد الموسيقي الخليجي بشكل خاص، على اعتبارها أول سعودية تمتهن الغناء والاستعراض، إضافة إلى ما كانت تمتلكه من موهبة غنائية استثنائية، تركت أثراً يصعب تجاهله في المشهد الموسيقي والثقافي العربي. يُحسب أيضاً للمطربة عتاب، كسرها للحواجز في صناعة يهيمن عليها الرجال، ممهدة الطريق لأجيال من النساء العربيات للتعبير عن أنفسهن من خلال الفن.
وعلى الرغم من شهرة عتاب الواسعة في السبعينات، إلا أن أغنيتها“يا سعودي” لم تحظَ بنفس المستوى من الشهرة برغم ما تمثّله من أهمية موسيقية وثقافية ووطنية. من هنا، تكمن أهمية إعادة إحيائها في العصر الرقمي، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطورة وإضافة عناصر جديدة تحاكي ذائقة المعجبين القدامى والجدد في الوقت نفسه.
وبهذه المناسبة قال رامي زيدان، مدير عام منصّة“بيلبورد عربية “ :“نتطلّع إلى تسليط الضوء على الأصوات العربية وصناعة الموسيقى المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال توفير منصّة رائدة تساعد الفنانين المخضرمين والجدد على الوصول إلى جمهور أوسع”. مضيفاً:“اخترنا تكريم الفنانة السعودية عتاب لأنها لم تكن مطربة معروفة فقط؛ بل كانت رمزاً ثقافياً، وموسيقاها تعكس ثراء الثقافة الموسيقية في السعودية والخليج، وتواصل جرأتها الفنية إلهام أجيال من النساء العربيات في مجال الموسيقى. واليوم نحتفل بإرثها من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي لإحياء أغنية“يا سعودي”، وإبراز الوجه العصري للسعودية عبر التقاء الإرث العريق بالابتكار والتجديد”.
عُرضت الأغنية التي أعيد إنتاجها في أحدث حلقة من سلسلة“جلسات بيلبورد العربية” الحصرية في الاستوديو، بهدف نشرها على نطاق واسع وإيصالها إلى قمة قوائم“بيلبورد عربية”، وهي متاحة أيضاً عبر جميع منصّات البث الرئيسية بما في ذلك“آبل” و”أنغامي” و”سبوتيفاي” و”يوتيوب ميوزيك”.
تمّ إطلاق“بيلبورد عربية” في يونيو 2023 ضمن الشراكة بين المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG و”بيلبورد العالمية”، لتسليط الضوء على الفنانين العرب ونقل موسيقاهم وقصصهم للساحة الدولية. وخلال عام واحد فقط، نجحت المنصّة الأسرع نموّاً في المنطقة بإطلاق العديد من المبادرات المهمّة، من بينها أخبار“بيلبورد عربية”، والمرأة في الموسيقى، والقوائم الموسيقية. كما أعلنت أخيراً عن موعد إطلاق النسخة الأولى من جوائزها الموسيقية بتاريخ ١١ ديسمبر القادم، في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض.
تُعدّ جوائز“بيلبورد العربية للموسيقى” جزءاً من أسبوع الرياض الموسيقي الأول، وهو مبادرة تستضيف خبراء وصنّاع الموسيقى من مختلف دول العالم من خلال سلسلة من المهرجانات والفعاليات الموسيقية. وباعتبارها من أكثر المنصّات تميّزاً ومصداقية في اكتشاف الفنانين العرب، ستُكرّم جوائز بيلبورد عربية الفنانين العرب المخضرمين والجدد عبر مجموعة واسعة من الفئات، بما فيها أفضل فنان، وأفضل فنانة، وأبرز أغاني السنة والكثير غيرها.
الوسوم#الذكاء الاصطناعي #الفنانة عتاب #اليوم الوطني السعودي
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