في اليوم الوطني:“بيلبورد عربية” تكرّم أيقونة الطرب السعودي الفنانة عتاب

MENAFN - Asdaf News) احتفالاً باليوم الوطني السعودي الـ 94، استخدمت“بيلبورد عربية” تقنية الذكاء الاصطناعي في إحياء صوت المطربة السعودية عتاب في نسخة جديدة من أغنيتها الوطنية“يا سعودي”، حيث أعيد إنتاج الأغنية وتجديدها على يد خبراء موسيقيين ومنتجين سعوديين لتواكب ذائقة المعاصرين من المستمعين والجيل الجديد، من دون المساس بأصالة الفن واللحن والكلمات.

وحتى يومنا هذا، ما يزال إرث“سمراء الأغنية العربية” حاضراً في المشهد الموسيقي الخليجي بشكل خاص، على اعتبارها أول سعودية تمتهن الغناء والاستعراض، إضافة إلى ما كانت تمتلكه من موهبة غنائية استثنائية، تركت أثراً يصعب تجاهله في المشهد الموسيقي والثقافي العربي. يُحسب أيضاً للمطربة عتاب، كسرها للحواجز في صناعة يهيمن عليها الرجال، ممهدة الطريق لأجيال من النساء العربيات للتعبير عن أنفسهن من خلال الفن.

وعلى الرغم من شهرة عتاب الواسعة في السبعينات، إلا أن أغنيتها“يا سعودي” لم تحظَ بنفس المستوى من الشهرة برغم ما تمثّله من أهمية موسيقية وثقافية ووطنية. من هنا، تكمن أهمية إعادة إحيائها في العصر الرقمي، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطورة وإضافة عناصر جديدة تحاكي ذائقة المعجبين القدامى والجدد في الوقت نفسه.

وبهذه المناسبة قال رامي زيدان، مدير عام منصّة“بيلبورد عربية “ :“نتطلّع إلى تسليط الضوء على الأصوات العربية وصناعة الموسيقى المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال توفير منصّة رائدة تساعد الفنانين المخضرمين والجدد على الوصول إلى جمهور أوسع”. مضيفاً:“اخترنا تكريم الفنانة السعودية عتاب لأنها لم تكن مطربة معروفة فقط؛ بل كانت رمزاً ثقافياً، وموسيقاها تعكس ثراء الثقافة الموسيقية في السعودية والخليج، وتواصل جرأتها الفنية إلهام أجيال من النساء العربيات في مجال الموسيقى. واليوم نحتفل بإرثها من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي لإحياء أغنية“يا سعودي”، وإبراز الوجه العصري للسعودية عبر التقاء الإرث العريق بالابتكار والتجديد”.

عُرضت الأغنية التي أعيد إنتاجها في أحدث حلقة من سلسلة“جلسات بيلبورد العربية” الحصرية في الاستوديو، بهدف نشرها على نطاق واسع وإيصالها إلى قمة قوائم“بيلبورد عربية”، وهي متاحة أيضاً عبر جميع منصّات البث الرئيسية بما في ذلك“آبل” و”أنغامي” و”سبوتيفاي” و”يوتيوب ميوزيك”.

تمّ إطلاق“بيلبورد عربية” في يونيو 2023 ضمن الشراكة بين المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG و”بيلبورد العالمية”، لتسليط الضوء على الفنانين العرب ونقل موسيقاهم وقصصهم للساحة الدولية. وخلال عام واحد فقط، نجحت المنصّة الأسرع نموّاً في المنطقة بإطلاق العديد من المبادرات المهمّة، من بينها أخبار“بيلبورد عربية”، والمرأة في الموسيقى، والقوائم الموسيقية. كما أعلنت أخيراً عن موعد إطلاق النسخة الأولى من جوائزها الموسيقية بتاريخ ١١ ديسمبر القادم، في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض.

تُعدّ جوائز“بيلبورد العربية للموسيقى” جزءاً من أسبوع الرياض الموسيقي الأول، وهو مبادرة تستضيف خبراء وصنّاع الموسيقى من مختلف دول العالم من خلال سلسلة من المهرجانات والفعاليات الموسيقية. وباعتبارها من أكثر المنصّات تميّزاً ومصداقية في اكتشاف الفنانين العرب، ستُكرّم جوائز بيلبورد عربية الفنانين العرب المخضرمين والجدد عبر مجموعة واسعة من الفئات، بما فيها أفضل فنان، وأفضل فنانة، وأبرز أغاني السنة والكثير غيرها.

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