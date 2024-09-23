عبدالله كامل بطلا للمملكة في الكارتينج ويتأهل لبطولة العالم

(MENAFN
- Asdaf News)
أحرز بطل الكارتينج السعودي الناشئ عبدالله كامل المركز الأول في بطولة المملكة للكارتينج (IAME SERIES) التي أقيمت على حلبة“ذا تراك” في جدة، لفئتي الناشئين والكبار، ليضيف إلى سجله لقب البطولة الثالث، وليتأهل لتمثيل المملكة في بطولة العالم المقبلة.
شهدت البطولة التي تكونت من 5 جولات، منافسة حامية بين المتسابقين، استطاع عبدالله كامل أن ينهيها بفوزه بالمركز الأول حاصدا أعلى النقاط، ليتأهل للمشاركة في بطولة العالم للكارتينج التي ستقام في مدينة فالنسيا الاسبانية خلال شهر نوفمبر المقبل، كما حصل عبدالله على دعوة للمشاركة في تجارب الأداء في بطولة فورمولا4 مع فريق التوكيلات على حلبة كورنيش جدة، لتضاف إلى جدول السباقات والتدريبات، استعدادا للمشاركة في بطولات الفورملا٤ للموسم القادم 2025.
وعقب فوزه ببطولة (IAME SERIES) السعودية، أعرب عبدالله كامل عن سعادته بالحفاظ على لقب البطولة، قائلا:“المنافسة كانت قوية جداً ولكن وفقني الله بالفوز نتيجة التدريب المتواصل”. وأضاف:“هذا الفوز أعطاني الفرصة بأن أمثل بلدي في بطولة العالم في إسبانيا، وسعيد كذلك بالفوز بتجارب الفورمولا٤ في نهاية الموسم، استعدادا لخوض سباقاتها في الموسم المقبل”.
ووجه عبدالله الشكر إلى حلبة“ذا تراك” في جدة على تنظيم البطولة المميزة، كما شكر الرعاة“شركة الربيع، ومركز دلة لتدريب قيادة السيارات ونادي ان2 فيتنس الرياضي” على دعمهم المتواصل، كما قدم الشكر إلى عائلته لدعمها المتواصل له في كافة مشاركاته، داخل المملكة وخارجها.
الوسوم#المملكة العربية السعودية #جدة #رياضة الكارتينج
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