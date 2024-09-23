عبدالله كامل بطلا للمملكة في الكارتينج ويتأهل لبطولة العالم

MENAFN - Asdaf News) أحرز بطل الكارتينج السعودي الناشئ عبدالله كامل المركز الأول في بطولة المملكة للكارتينج (IAME SERIES) التي أقيمت على حلبة“ذا تراك” في جدة، لفئتي الناشئين والكبار، ليضيف إلى سجله لقب البطولة الثالث، وليتأهل لتمثيل المملكة في بطولة العالم المقبلة.

شهدت البطولة التي تكونت من 5 جولات، منافسة حامية بين المتسابقين، استطاع عبدالله كامل أن ينهيها بفوزه بالمركز الأول حاصدا أعلى النقاط، ليتأهل للمشاركة في بطولة العالم للكارتينج التي ستقام في مدينة فالنسيا الاسبانية خلال شهر نوفمبر المقبل، كما حصل عبدالله على دعوة للمشاركة في تجارب الأداء في بطولة فورمولا4 مع فريق التوكيلات على حلبة كورنيش جدة، لتضاف إلى جدول السباقات والتدريبات، استعدادا للمشاركة في بطولات الفورملا٤ للموسم القادم 2025.

وعقب فوزه ببطولة (IAME SERIES) السعودية، أعرب عبدالله كامل عن سعادته بالحفاظ على لقب البطولة، قائلا:“المنافسة كانت قوية جداً ولكن وفقني الله بالفوز نتيجة التدريب المتواصل”. وأضاف:“هذا الفوز أعطاني الفرصة بأن أمثل بلدي في بطولة العالم في إسبانيا، وسعيد كذلك بالفوز بتجارب الفورمولا٤ في نهاية الموسم، استعدادا لخوض سباقاتها في الموسم المقبل”.

ووجه عبدالله الشكر إلى حلبة“ذا تراك” في جدة على تنظيم البطولة المميزة، كما شكر الرعاة“شركة الربيع، ومركز دلة لتدريب قيادة السيارات ونادي ان2 فيتنس الرياضي” على دعمهم المتواصل، كما قدم الشكر إلى عائلته لدعمها المتواصل له في كافة مشاركاته، داخل المملكة وخارجها.

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