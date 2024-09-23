انطلاق بطولة كرة السلة 3×3 العالمية ضمن ألعاب شاطئ نيوم

MENAFN - Asdaf News) أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA) عن انضمام بطولة FIBA 3×3 World Tour إلى فعاليات ألعاب شاطئ نيوم، حيث ستقام المنافسات من 7 إلى 9 نوفمبر في نيوم، السعودية.

وسيشارك في البطولة نخبة من لاعبي 3×3 وأبطال الأولمبياد، منهم وورثي دي يونغ, ومن المتوقع أن يجمع الحدث 1000 في ست مختلفة. وتعد هذه البطولة أعلى مستوى في منافسات 3×3، مما سيضيف أجواء حماسية للجماهير.

وهذه هي السنة السادسة التي تقام فيها البطولة في السعودية، والثالثة ضمن ألعاب شاطئ نيوم. لأول مرة، سيتم استضافة FIBA 3×3 World Tour على أكبر منصة للمحترفين، بفضل الشغف الكبير بكرة السلة في المنطقة.

إلى جانب هذه البطولة، تشمل ألعاب شاطئ نيوم رياضات أخرى مثل السوبرتراي، كأس نيوم لكرة القدم الشاطئية، وتسلق الصخور.

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