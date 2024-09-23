Monday, 23 September 2024 09:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انطلاق بطولة كرة السلة 3×3 العالمية ضمن ألعاب شاطئ نيوم

9/23/2024 10:33:56 AM
(MENAFN- Asdaf News) أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA) عن انضمام بطولة FIBA 3×3 World Tour إلى فعاليات ألعاب شاطئ نيوم، حيث ستقام المنافسات من 7 إلى 9 نوفمبر في نيوم، السعودية.

وسيشارك في البطولة نخبة من لاعبي 3×3 وأبطال الأولمبياد، منهم وورثي دي يونغ, ومن المتوقع أن يجمع الحدث 1000 رياضي في ست رياضات مختلفة. وتعد هذه البطولة أعلى مستوى في منافسات 3×3، مما سيضيف أجواء حماسية للجماهير.

وهذه هي السنة السادسة التي تقام فيها البطولة في السعودية، والثالثة ضمن ألعاب شاطئ نيوم. لأول مرة، سيتم استضافة FIBA 3×3 World Tour على أكبر منصة للمحترفين، بفضل الشغف الكبير بكرة السلة في المنطقة.

إلى جانب هذه البطولة، تشمل ألعاب شاطئ نيوم رياضات أخرى مثل السوبرتراي، كأس نيوم لكرة القدم الشاطئية، وتسلق الصخور.

الوسوم#المملكة العربية السعودية #كرة القدم الشاطئية #نيوم

MENAFN23092024007116015312ID1108704782

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث