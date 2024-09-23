إنوڤا تُطلق مساعداً افتراضياً معززاً بالذكاء الاصطناعي بالتعاون جوجل كلاود

(MENAFN
- Asdaf News)
أعلنت شركة“إنوڤا”، المشروع المشترك بين ماجد الفطيم وفيوليا والرائدة الإقليمية في خدمات الطاقة المتكاملة وإدارة المنشآت، عن إطلاق مساعدها الافتراضي المعزز بالذكاء الاصطناعي (AIEVA) الذي يهدف إلى الارتقاء بتجربة المستخدم المقدّمة إلى كلّ من العملاء والباحثين عن العمل والمورّدين من خلال الاستجابة لاستفساراتهم المتعلّقة بشركة“إنوڤا”.
وتم تصميم (AIEVA) عبر توظيف قدرات“جوجل جيميناي”، نموذج الأكثر تقدماً من“جوجل”، وجرى تصميمه بالتعاون مع“هوبلو” (Hoplo)، الشركة الإيطالية المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي، وهو يتمتع بتقنيات متقدّمة تقوم بجمع المعلومات من مصادر مختلفة، مع التحسين المستمر من خلال تسجيل التفاعلات، ودمج البيانات الجديدة. ويدعم (AIEVA) لغات متعددة، كما يقوم بمعالجة الاستفسارات بكفاءة كبيرة وتقديم إجابات دقيقة وتوصيات بخصوص تحسين أسلوب تقديم الخدمات.
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