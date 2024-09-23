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إنوڤا تُطلق مساعداً افتراضياً معززاً بالذكاء الاصطناعي بالتعاون جوجل كلاود

9/23/2024 10:33:56 AM
(MENAFN- Asdaf News) أعلنت شركة“إنوڤا”، المشروع المشترك بين ماجد الفطيم وفيوليا والرائدة الإقليمية في خدمات الطاقة المتكاملة وإدارة المنشآت، عن إطلاق مساعدها الافتراضي المعزز بالذكاء الاصطناعي (AIEVA) الذي يهدف إلى الارتقاء بتجربة المستخدم المقدّمة إلى كلّ من العملاء والباحثين عن العمل والمورّدين من خلال الاستجابة لاستفساراتهم المتعلّقة بشركة“إنوڤا”.

وتم تصميم (AIEVA) عبر توظيف قدرات“جوجل جيميناي”، نموذج الأكثر تقدماً من“جوجل”، وجرى تصميمه بالتعاون مع“هوبلو” (Hoplo)، الشركة الإيطالية المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي، وهو يتمتع بتقنيات متقدّمة تقوم بجمع المعلومات من مصادر مختلفة، مع التحسين المستمر من خلال تسجيل التفاعلات، ودمج البيانات الجديدة. ويدعم (AIEVA) لغات متعددة، كما يقوم بمعالجة الاستفسارات بكفاءة كبيرة وتقديم إجابات دقيقة وتوصيات بخصوص تحسين أسلوب تقديم الخدمات.

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