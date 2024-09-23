فريق أبوظبي يتوج بلقب مونديال الفورمولا2 للمرة الخامسة

احتفظ فريق أبوظبي للزوارق السريعة، بلقب بطولة العالم للفورمولا 2، التي أقيمت جولتها السادسة والختامية أمس، على مياه نهر دورو في مدينة فيلا فيلها بالبرتغال، بمشاركة 17 زورقا.

ونجح البطل الإماراتي راشد القمزي في إحراز المركز الأول، على متن زورق "أبوظبي 1"، في السباق الرئيس، ليصبح فريق أبوظبي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب، وهو 5 مرات في مسيرته.

وأهدى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، فوز فريق أبوظبي للزوارق السريعة باللقب، والتتويج به للمرة الخامسة إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات.

وأشاد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، بالعطاء المميز الذي قدمه فريق أبوظبي خلال البطولة، والجهود الكبيرة التي قدمها الفريق خلال كل جولات البطولة، والروح العالية التي مكنت راشد القمزي من المنافسة بقوة على اللقب، وانتزاع الصدارة، ليتوج بلقب جولة الختام، والإعلان عن فوزه بلقب البطولة عن جدارة واستحقاق، وحصول منصور المنصوري على المركز الثالث في الترتيب العام.

وثمن الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، دور الطاقم الفني والإداري، الذي قام وفر الأجواء المناسبة للفريق خلال كل مراحل البطولة.

وقدم راشد القمزي أداء متميزا خلال السباق الرئيس أمس، في الجولة الختامية للبطولة، دافع من خلالها عن اللقب الذي أحرزه في بطولة 2023، حيث انطلق من المركز الثاني وتصدر السباق اعتبارا من الجولة الأولى، حتى النهاية، وعلى مدار 42 دورة مسجلا زمن قدره 38:18 دقيقة، وأضاف به إلى سجله التتويج الخامس بلقب هذه البطولة، وهو الثاني على التوالي لينفرد بالرقم القياسي لعدد مرات الفوز.

ورفع راشد القمزي بفوزه بلقب الجولة الختامية، رصيده إلى 81 نقطة، فيما حصل منصور المنصوري قائد زورق «أبو ظبي 36» على المركز الثالث برصيد 51 نقطة، رغم خروجه من السباق الرئيس، بسبب عطل تعرض له زورقه، فيما كان المركز الثاني من نصيب زورق الليتواني إدرجاس ريابكو برصيد 67 نقطة، بعد أن حل ثالثا في السباق الرئيس.

من جانبه، هنأ أحمد ثاني الرميثي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، بالإنجاز التاريخي الذي حققه فريق أبوظبي، مثمنا توجيهاته ومتابعته ودعمه للفريق، في كل مراحل البطولة ما كان لذلك الأثر الملموس في تحقيق اللقب.

وقال إن التتويج بلقب هذه البطولة العالمية، حلقة ضمن سلسلة حلقات النجاحات المتواصلة، التي تحققها فرق أبوظبي بكوادرها المميزة، في مختلف بطولات السباقات البحرية العالمية، التي تحمل سجلاتها الذهبية اسم الإمارات في العديد من المناسبات، ما منح الرياضات البحرية الإماراتية، مكانة رفيعة على الخريطة العالمية، وتفرد يشهد به جميع المشاركين في تلك البطولات.

وعبر البطل راشد القمزي عن سعادته بإحرازه اللقب للمرة الخامسة، مشيدا بالجهود الكبيرة التي يقدمها النادي برئاسة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان.

وقال إن السباق الختامي شهد صراعا شرسا من قبل الزوارق المنافسة، بعد أن تقدمت إلى المركز الأول مبكرا، ما مكنني من التحكم في مسار وإيقاع السباق حتي الوصول إلى خط النهاية.