برجيل القابضة تتوسع في مجال التلقيح الصناعي وتعزز خدماتها لرعاية النساء والأطفال

أعلنت اليوم شركة برجيل القابضة عن خططها لإطلاق خدمات التلقيح الصناعي، وتقدم المجموعة خدمات شاملة لأمراض النساء المتقدمة وطب الأجنة والتخصصات الفرعية للأطفال، مع إضافة التلقيح الصناعي، كجزء من استراتيجيتها لتوسيع خدمات الرعاية الصحية للنساء والأطفال، حيث تهدف برجيل إلى تقديم نهج متكامل لرعاية المرأة، وضمان استمرارية الرعاية للنساء في جميع مراحل الحياة.

رعاية شاملة للنساء

وسيضيف دمج خدمات التلقيح الصناعي، مع الخبرة الحالية للمجموعة في أمراض النساء المتقدمة وطب الجنين والتخصصات الفرعية لطب الأطفال ما يمثل توفير الرعاية التكاملية للنساء رحلة سلسة من الحمل إلى الولادة. وستعمل عيادة ترست للإخصاب في مدينة برجيل الطبية(BMC)المنشأة الرئيسية لشركة برجيل القابضة، على تعزيز خدمات المجموعة بشكل أكبر، ومعالجة تحديات الخصوبة وتمكين النساء من تلقي جميع الرعاية اللازمة تحت سقف واحد. وتضم مدينة برجيل الطبية العديد من العيادات الشهيرة، بما في ذلك عيادة ايفيمندو، ومعهد أمراض النساء المتقدم، ومركز. كيبروس نيكولايدس لطب الأجنة وقسم أمراض النساء والتوليد المتطور، وبفضل وحدات العناية المركزة المخصصة لحديثي الولادة والأطفال(NICU وPICU)يضمن المستشفى تقديم أعلى المعايير لصحة الأم ووليدها.

قال السيد جون سونيل، الرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة: "يشهد سوق التلقيح الصناعي في الإمارات العربية المتحدة نموًا وتحولًا سريعًا، مما يعكس الاتجاهات الاجتماعية والتقدم في تقنيات الإنجاب، إن إضافة خدمات الإخصاب لا تعزز فقط محفظة الرعاية الصحية الشاملة للنساء، بل تضعنا أيضًا في وضع يسمح لنا بتلبية الطلب المتزايد في المنطقة، وأضاف "نحن ملتزمون بتقديم رعاية شخصية عالمية المستوى تستفيد من أحدث التطورات التكنولوجية، ويعكس هذا التوسع التزامنا بقيادة المنطقة في خدمات صحة المرأة الشاملة، وتمكين المرضى من أفضل رعاية ممكنة في رحلتهم إلى الأبوة والأمومة."

أكبر عيادة للإخصاب في الإمارات العربية المتحدة

ستكون هذه العيادة أكبر مركز للإخصاب في الإمارات العربية المتحدة، حيث توفر علاجات الإخصاب الحديثة، وسيقود المركز الدكتور وليد سيد، الخبير الرائد في الغدد الصماء التناسلية والعقم مع أكثر من 29 عامًا من الخبرة، حيث لعب دورًا رئيسيًا في تشكيل لوائح التلقيح الصناعي في الإمارات العربية المتحدة، مما جعله محط ثقة كبيرة في هذا المجال.

قال الدكتور وليد سيد، المدير الطبي لعيادة ترست للإخصاب: "كجزء من الرعاية الصحية الشاملة للمرأة في برجيل، ستلعب عيادة ترست للإخصاب دورًا حاسمًا في معالجة تحديات الإخصاب الفريدة التي تواجهها العديد من العائلات، وأضاف "تركز خدماتنا على تقديم علاجات شخصية مبنية على الأدلة تدمج أحدث التطورات في الطب الإنجابي، من خلال تقديم رعاية متعاطفة ومصممة خصيصًا، نسعى جاهدين لضمان حصول كل مريض على الدعم اللازم أثناء رحلته بكل ثقة وأمل."

ستقدم العيادة مجموعة واسعة من علاجات الخصوبة، بما في ذلك استرجاع البويضات، واختيار الأجنة بالذكاء الاصطناعي، ونقل الأجنة، وتقييمات الخصوبة، والتلقيح داخل الرحم (IUI)، واستشارات التلقيح الاصطناعي، واستشارات الطب الإنجابي، والجراحة بالمنظار لتشخيص وعلاج الحالات المرتبطة بالخصوبة.

وستساهم إضافة عيادة ترست للإخصاب في تعزيز مكانة مدينة برجيل الطبية

كمركز رائد للرعاية الرباعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يوفر للمرضى إمكانية الوصول إلى خدمات عالمية المستوى في مختلف التخصصات.