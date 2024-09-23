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«هبوط ناعم» للاقتصاد البريطاني

9/23/2024 10:00:05 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نما النشاط عبر القطاع الخاص البريطاني بوتيرة بطيئة في سبتمبر فيما تراجعت الضغوط التضخمية عبر قطاعات من الاقتصاد، بحسب بيانات جديدة إرشادية.

وسجل مؤشر إس أند بي جلوبال لمديري المشتريات المركب البريطاني، قراءة بواقع 52.9 نقطة في سبتمبر بتراجع من 53.8 نقطة في أغسطس.

وتستند الأرقام الأولية إلى بيانات مبدئية، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

تشير القراءة دون 50 نقطة إلى انكماش النشاط بينما تشير القراءة أكثر من 50 نقطة إلى الانتعاش.

وقال كريس ويليامسون، كبير خبراء الاقتصاد التجاريين في «إس أند بي جلوبال ماركت إنتليجنس» إن البيانات تظهر «نمو اقتصادي قوي يصاحبه تراجع الضغوط التضخمية».

وأضاف «وبالتالي تشير البيانات إلى «هبوط ناعم» للاقتصاد البريطاني حيث تظهر مكافحة التضخم علامات متزايدة على الفوز دون أن يسبب رفع معدلات الفائدة تراجعا».

والأسبوع الماضي، فضل البنك المركزي البريطاني الإبقاء على معدل الفائدة الأساسي عند 5 %، فيما حث صناع السياسات بتوخي بالحذر في تيسير السياسة النقدية بسرعة كبيرة حتى يتأكدون من القضاء على الضغوط التضخمية بالكامل.

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