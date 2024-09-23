آركابيتا وديجي بايز يستحوذان على حصة أغلبية في نيوباي من المشرق

أعلنت آركابيتا غروب هولدنغز ليمتد، الشركة العالمية المتخصصة في إدارة الاستثمارات البديلة، وشركة ديجي بايز Dgpays، وهي شركة رائدة مقدمة لتكنولوجيا البنية التحتية المالية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (في شراكة بينهما بالتساوي، ويشار إليهما مجتمعتين بـ"التحالف") والمشرق، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في بيان مشترك اليوم موافقة التحالف الاستحواذ على حصة أغلبية في نيوباي

NEOPAY، وهي شركة سريعة النمو في الإمارات متخصصة في تقديم حلول الدفع، في بقيمة ضمنية متوقعة تقدّر بحوالي 385 مليون دولار أمريكي، بينما احتفظ المشرق بحصة أقلية مهمة، على أن يكون إتمام الصفقة مرهوناً بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة.

تمثل صفقة الاستحواذ هذه محطة مهمة ضمن مسيرة نمو شركة نيوباي التي تتطلع إلى تعزيز حضورها في قطاع المدفوعات الرقمية سريع النمو في الشرق الأوسط. ومن خلال الدعم الاستراتيجي الذي يوفره التحالف، ستكون نيوباي قادرة على تحقيق مزيد من التوسع والنمو في هذا القطاع الحيوي وتقديم خدمات جديدة مستفيدةً من تقنيات ديجي بايز المتطورة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة نيوباي هي أسرع الشركات المقدمة لحلول الدفع نموًا في الإمارات العربية المتحدة، حيث تتميّز بانتشارها الواسع بين التجار وشركات التجارة الإلكترونية. ومن المتوقع أن تنمو القيمة الإجمالية لعمليات بطاقات الدفع في الإمارات بمعدلات مرتفعة على مدى السنوات الخمس القادمة، ما يهيء فرصًا كبيرة لشركة نيوباي للفوز بحصة أكبر من السوق.

تأسست نيوباي كقطاع أعمال استراتيجي تابع للمشرق، وحققت نموًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت اليوم تقدم خدمات لقاعدة عملاء متنوعة في قطاعات رئيسية، بما فيها تجارة التجزئة والضيافة والحكومة والتجارة الإلكترونية، مستفيدةُ من جملة من العوامل الرئيسية التي تشمل المناخ الاقتصادي المزدهر الذي تشهده الإمارات العربية المتحدة، والتركيبة السكانية في دولة الإمارات التي تتميز بشريحتها السكانية الشابة المتفوقة بدرايتها الرقمية، بالإضافة إلى النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي بالدولة، بجانب المبادرات الحكومية المتواصلة للترويج للتحوّل الرقمي والاقتصاد الخالي من النقود.

وأشاد عاطف أحمد عبدالملك، الرئيس التنفيذي لآركابيتا بهذه الصفقة قائلاً: "إن أنشطة أعمال نيوباي متوافقة تمامًا مع استراتيجية آركابيتا الاستثمارية التي تركز على الاستحواذ على شركات ليست فقط رائدة في أسواقها، بل تملك أيضًا القدرة على تحقيق معدلات نمو عالية مستفيدةً من الاتجاهات العامة المؤاتية للاقتصاد الكلي. كما أن نيوباي جاهزة تمامًا للاستفادة من التحوّل الجاري في الإمارات نحو المدفوعات الرقمية، والتي يعززها الناتج المحلي الإجمالي النامي والشريحة السكانية الشابة المتفوقة تقنيًا والمبادرات الحكومية للتحوّل الرقمي. وسوف تقدم آركابيتا الدعم للمرحلة التالية من نمو شركة نيوباي في قطاع خدمات القيمة المضافة والدخول إلى أسواق جديدة".

وتعليقًا على هذه الصفقة، قال سركان عمر بيه أوغلو، الرئيس التنفيذي لشركة ديجي بايز : "إننا متحمسون لتقديم الدعم لشركة نيوباي في مسيرتها نحو التحوّل الرقمي بالمشاركة مع المشرق، حيث حققت نيوباي نموًا استثنائيًا وابتكارات متميزة في قطاع المدفوعات الرقمية في الإمارات، ونحن نشهد قدراتها الفائقة على تعميم هذا النجاح في منطقة الشرق الأوسط بأكملها. ورسالتنا في ديجي بايز كانت وسوف تظل دائمًا تحفيز التحوّل الرقمي في قطاع الخدمات المالية باستخدام أحدث التقنيات والاعتماد على الشراكات الاستراتيجية. كما أننا نسعى من خلال دمج حلول التقنية المالية التي تطورها ديجي بايز مع منصة نيوباي القوية بهدف الاستفادة من فرص النمو والابتكار وتقديم حلول متطورة لسوق المشاريع الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي عمومًا".

وبدوره، قال أحمد عبدالعال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: "إن هذه الصفقة خطوة هامة في مسيرة نيوباي، وتتيح لها مواصلة نموها القوي كشركة إقليمية رائدة في قطاع المدفوعات الرقمية، ونحن على ثقة من أن آركابيتا وديجي بايز تملكان الخبرات والرؤية لمساعدة نيوباي على تنفيذ خططها التوسعية الطموحة في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وبينما يحتفظ المشرق بحصة هامة في نيوباي، فإننا متحمسون لرؤية المنصة تنطلق نحو آفاق جديدة، وتنجح في توسيع نطاق عملياتها وتعزيز ريادتها في السوق".

إلى ذلك، قال فيبهور موندهادا، الرئيس التنفيذي لشركة نيوباي، : " نحن متحمسون لدخول نيوباي مرحلة جديدة من النمو بدعم من آركابيتا وديجي باي، لتصبح شركة رائدة في قطاع المدفوعات الرقمية من خلال الابتكار وتحقيق القيمة لعملائنا. ونحن الآن قادرون بفضل الدعم التقني والمالي من مساهمينا الجدد والمساندة المستمرة التي نحصل عليها من المشرق، على تسريع نمونا في الإمارات وتوسعة انتشارنا عبر الشرق الأوسط، مع التزامنا بتطوير مدفوعات التجارة الإلكترونية والتشجيع على اعتماد المدفوعات الإلكترونية على صعيد واسع في جميع دول المنطقة".



الجدير بالذكر أن صفقة الاستحواذ هذه تجسّد التوافق الاستراتيجي بين آركابيتا وديجي بايز والمشرق وتبرز التزامهم المشترك بتحفيز الابتكار والنمو في قطاع المدفوعات الرقمية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

وتجدر الإشارة أن غولدمان ساكس إنترناشونال، فرع مركز دبي المالي العالمي، كانت قد قدمت المشورة المالية للبائع، بينما قدمت دينوفو بارتنرز المشورة للاتحاد، وقدمت كليفورد تشانش المشورة القانونية للمشرق، بينما قدمت فريشفيلدس المشورة القانونية للاتحاد، وتولّت إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية بالمشرق تسهيل إغلاق الصفقة بين الطرفين.





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