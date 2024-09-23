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آركابيتا وديجي بايز يستحوذان على حصة أغلبية في نيوباي من المشرق

9/23/2024 9:27:02 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت آركابيتا غروب هولدنغز ليمتد، الشركة العالمية المتخصصة في إدارة الاستثمارات البديلة، وشركة ديجي بايز Dgpays، وهي شركة رائدة مقدمة لتكنولوجيا البنية التحتية المالية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (في شراكة بينهما بالتساوي، ويشار إليهما مجتمعتين بـ"التحالف") والمشرق، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في بيان مشترك اليوم موافقة التحالف الاستحواذ على حصة أغلبية في نيوباي
NEOPAY، وهي شركة سريعة النمو في الإمارات متخصصة في تقديم حلول الدفع، في صفقة بقيمة ضمنية متوقعة تقدّر بحوالي 385 مليون دولار أمريكي، بينما احتفظ المشرق بحصة أقلية مهمة، على أن يكون إتمام الصفقة مرهوناً بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة.

تمثل صفقة الاستحواذ هذه محطة مهمة ضمن مسيرة نمو شركة نيوباي التي تتطلع إلى تعزيز حضورها في قطاع المدفوعات الرقمية سريع النمو في الشرق الأوسط. ومن خلال الدعم الاستراتيجي الذي يوفره التحالف، ستكون نيوباي قادرة على تحقيق مزيد من التوسع والنمو في هذا القطاع الحيوي وتقديم خدمات جديدة مستفيدةً من تقنيات ديجي بايز المتطورة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة نيوباي هي أسرع الشركات المقدمة لحلول الدفع نموًا في الإمارات العربية المتحدة، حيث تتميّز بانتشارها الواسع بين التجار وشركات التجارة الإلكترونية. ومن المتوقع أن تنمو القيمة الإجمالية لعمليات بطاقات الدفع في الإمارات بمعدلات مرتفعة على مدى السنوات الخمس القادمة، ما يهيء فرصًا كبيرة لشركة نيوباي للفوز بحصة أكبر من السوق.

تأسست نيوباي كقطاع أعمال استراتيجي تابع للمشرق، وحققت نموًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت اليوم تقدم خدمات لقاعدة عملاء متنوعة في قطاعات رئيسية، بما فيها تجارة التجزئة والضيافة والحكومة والتجارة الإلكترونية، مستفيدةُ من جملة من العوامل الرئيسية التي تشمل المناخ الاقتصادي المزدهر الذي تشهده الإمارات العربية المتحدة، والتركيبة السكانية في دولة الإمارات التي تتميز بشريحتها السكانية الشابة المتفوقة بدرايتها الرقمية، بالإضافة إلى النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي بالدولة، بجانب المبادرات الحكومية المتواصلة للترويج للتحوّل الرقمي والاقتصاد الخالي من النقود.

وأشاد عاطف أحمد عبدالملك، الرئيس التنفيذي لآركابيتا بهذه الصفقة قائلاً: "إن أنشطة أعمال نيوباي متوافقة تمامًا مع استراتيجية آركابيتا الاستثمارية التي تركز على الاستحواذ على شركات ليست فقط رائدة في أسواقها، بل تملك أيضًا القدرة على تحقيق معدلات نمو عالية مستفيدةً من الاتجاهات العامة المؤاتية للاقتصاد الكلي. كما أن نيوباي جاهزة تمامًا للاستفادة من التحوّل الجاري في الإمارات نحو المدفوعات الرقمية، والتي يعززها الناتج المحلي الإجمالي النامي والشريحة السكانية الشابة المتفوقة تقنيًا والمبادرات الحكومية للتحوّل الرقمي. وسوف تقدم آركابيتا الدعم للمرحلة التالية من نمو شركة نيوباي في قطاع خدمات القيمة المضافة والدخول إلى أسواق جديدة".

وتعليقًا على هذه الصفقة، قال سركان عمر بيه أوغلو، الرئيس التنفيذي لشركة ديجي بايز : "إننا متحمسون لتقديم الدعم لشركة نيوباي في مسيرتها نحو التحوّل الرقمي بالمشاركة مع المشرق، حيث حققت نيوباي نموًا استثنائيًا وابتكارات متميزة في قطاع المدفوعات الرقمية في الإمارات، ونحن نشهد قدراتها الفائقة على تعميم هذا النجاح في منطقة الشرق الأوسط بأكملها. ورسالتنا في ديجي بايز كانت وسوف تظل دائمًا تحفيز التحوّل الرقمي في قطاع الخدمات المالية باستخدام أحدث التقنيات والاعتماد على الشراكات الاستراتيجية. كما أننا نسعى من خلال دمج حلول التقنية المالية التي تطورها ديجي بايز مع منصة نيوباي القوية بهدف الاستفادة من فرص النمو والابتكار وتقديم حلول متطورة لسوق المشاريع الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي عمومًا".

وبدوره، قال أحمد عبدالعال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: "إن هذه الصفقة خطوة هامة في مسيرة نيوباي، وتتيح لها مواصلة نموها القوي كشركة إقليمية رائدة في قطاع المدفوعات الرقمية، ونحن على ثقة من أن آركابيتا وديجي بايز تملكان الخبرات والرؤية لمساعدة نيوباي على تنفيذ خططها التوسعية الطموحة في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وبينما يحتفظ المشرق بحصة هامة في نيوباي، فإننا متحمسون لرؤية المنصة تنطلق نحو آفاق جديدة، وتنجح في توسيع نطاق عملياتها وتعزيز ريادتها في السوق".

إلى ذلك، قال فيبهور موندهادا، الرئيس التنفيذي لشركة نيوباي، : " نحن متحمسون لدخول نيوباي مرحلة جديدة من النمو بدعم من آركابيتا وديجي باي، لتصبح شركة رائدة في قطاع المدفوعات الرقمية من خلال الابتكار وتحقيق القيمة لعملائنا. ونحن الآن قادرون بفضل الدعم التقني والمالي من مساهمينا الجدد والمساندة المستمرة التي نحصل عليها من المشرق، على تسريع نمونا في الإمارات وتوسعة انتشارنا عبر الشرق الأوسط، مع التزامنا بتطوير مدفوعات التجارة الإلكترونية والتشجيع على اعتماد المدفوعات الإلكترونية على صعيد واسع في جميع دول المنطقة".

الجدير بالذكر أن صفقة الاستحواذ هذه تجسّد التوافق الاستراتيجي بين آركابيتا وديجي بايز والمشرق وتبرز التزامهم المشترك بتحفيز الابتكار والنمو في قطاع المدفوعات الرقمية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

وتجدر الإشارة أن غولدمان ساكس إنترناشونال، فرع مركز دبي المالي العالمي، كانت قد قدمت المشورة المالية للبائع، بينما قدمت دينوفو بارتنرز المشورة للاتحاد، وقدمت كليفورد تشانش المشورة القانونية للمشرق، بينما قدمت فريشفيلدس المشورة القانونية للاتحاد، وتولّت إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية بالمشرق تسهيل إغلاق الصفقة بين الطرفين.


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نيوباي

رنا البرنو

العلاقات العامة، المشرق

هاتف:


3629 608 4 971+

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المشرق

رنا البرنو

العلاقات العامة، المشرق

هاتف:


3629 608 4 971+

...

ديجي بايز

سيماي يمن

هاتف:


122904010 902+

...

آركابيتا

طارق حيات

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858 218 17 973+

نقّال:


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ملحوظات إلى المحررين


عن مجموعة آركابيتا

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عن ديجي بايز

ديجي بايز، هي شركة رائدة في البنية التحتية للتقنية المالية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، مقرها الرئيسي في تركيا ولها مكاتب في دبي وطشقند، وهي تعمل مع شركات التقنية المالية والمؤسسات غير المالية والبنوك ومشغلي شبكات الهاتف النقال والكيانات الحكومية، ومنها على سبيل المثال هيئات النقل والمواصلات. ويقدم فريق تقنية المعلومات والأبحاث والتطوير بالشركة المؤلف من أكثر من 600 خبير وفني، مجموعة واسعة من حلول التقنية المالية المطوّرة داخل الشركة، شاملةً خدمات المدفوعات وتنفيذ عمليات الدفع، والخدمات المصرفية الأساسية، وخدمات بطاقات الدفع، وبطاقات الصراف الآلي، وحلول نقاط البيع، والحلول الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والمحافظ الإلكترونية من خلال هيكلية خدمات التطبيقات المجزّأة والمتجانسة التي تعمل بشكل مستقل. وشركة ديجي بايز تقدم الخدمات التقنية الاستراتيجية لأكثر من 50 من كبار العملاء، منهم بنوك كبرى وشركات اتصالات وهيئات حكومية في تركيا وخارجها. كما أنها حاصلة على ترخيص كمؤسسة مدفوعات وتحويل إلكتروني للأموال وتمويل للمستهلكين، وتملك إحدى أكبر منصات الولاء المستقلة في تركيا ويدعمها مساهمون منهم البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، وشركة ترافل كابيتال، وبنك تركيا الوطني، ومجموعة دوجوس، وصندوق إنديفور كاتاليست. لمزيد من المعلومات، فضلاً زيارة موقع ديجي بايز على الإنترنت .

عن المشرق

تأسس المشرق قبل حوالي نصف قرن، ولكنه لا بزال بمارس أنشطة أعماله بروح التحدي كما لو كان شركة ناشئة، متميّزًا دائمًا بالابتكار والتجدد، وهو رائد في الابتكار والتطوير في القطاع المصرفي، بدءًا من العملاء الذي يستخدمون التقنيات الرقمية لأول مرة، ووصولاً إلى تقديم الحلول التقنية المثلى لبعض أبرز الشركات وحسابات الثروات في المنطقة.


رسالة البنك هي مساعة العملاء على التعرّف على كيفية مواجهة التحديات وتحقيق التقدم كل يوم، والمشاركة معهم دائمًا لتحقيق أهدافهم وتجسيد رؤيتهم ونجاحاتهم المرجوّة.


تتوزع فروع المشرق في المراكز المالية الكبرى حول العالم، ولا يزال فرعه الرئيسي ومقره العالمي في منطقة الشرق الأوسط يقدم الخدمات كلما وأينما نشأت فرص للعملاء. ويشتهر المشرق بأنه الاسم التجاري الأسرع نموًا في الشرق الأوسط وفقًا لتصنيف براند فايننس Brand Finance لأفضل 500 مؤسسة مصرفية.


لمزيد من المعلومات عن التحدي المصرفي اليومي، فضلاً زيارة صفحة الإنترنت:


عن نيوباي

نيوباي، شركة المدفوعات الرقمية المفضلة في المنطقة، وهي شركة رائدة تابعة للمشرق تعتبر الأسرع نموًا في تقديم خدمات الدفع للتجار وحلول تنفيذ عمليات الدفع ومجموعة واسعة من خدمات القيمة المضافة، منها المحافظ المدمجة، والحلول القائمة على البرمجيات المقدمة كخدمات، ووسائل الشراء الآن والدفع لاحقًا، وخدمات تحليل البيانات، وغيرها. وتبلغ القيمة الإجمالية السنوية لعمليات المدفوعات التي تنفّذها نيوباي أكثر من 30 مليار دولار أمريكي، وهي الشركة الأولى في تطوير الابتكارات في قطاع المدفوعات الإلكترونية في المنطقة.


لمزيد من المعلومات عن كيفية إضافة نيوباي القيمة لعملائها، فضلاً زيارة موقع نيوباي على الإنترنت:


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