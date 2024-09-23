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انكماش غير متوقع لأنشطة الأعمال بمنطقة اليورو في سبتمبر

9/23/2024 9:27:01 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أظهر مسح، الاثنين، انكماشاً كبيراً في أنشطة الأعمال في منطقة اليورو بصورة غير متوقعة هذا الشهر، مع استقرار قطاع الخدمات المهيمن على المنطقة، في حين تسارع التباطؤ في قطاع الصناعات التحويلية.

ويبدو أن الانكماش واسع النطاق، إذ شهدت ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، تراجعاً متزايداً، في حين عاد الانكماش إلى فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد أوروبي، بعد دفعة جراء تنظيمها دورة الألعاب الأولمبية في أغسطس.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال، إلى 48.9 هذا الشهر، من 51.0 في أغسطس، وهو ما يقل عن مستوى الخمسين نقطة، الذي يفصل النمو عن الانكماش للمرة الأولى منذ فبراير.

وتوقع استطلاع للرأي، أجرته رويترز، تراجعاً ضئيلاً إلى 50.5 نقطة.

وانخفض إجمالي الطلب بأسرع وتيرة له في ثمانية أشهر. وهبط مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 47.2 من 49.1.

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