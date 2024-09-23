بحيرة تختفي كل ربيع وتعود في الخريف

MENAFN - Khaberni) خبرني - تحوّلت بحيرة أمريكية إلى مادة دسمة للتحليل بين العلماء لتحليل أسباب هذه الظاهرة النادرة التي تتجدّد كل عام، حيث تختفي مياهها خلال فصل الربيع في جوف الأرض، وتعود مجدداً للامتلاء في فصل الخريف.

أعدَّ موقع "أوديتي سنترال" للغرائب تقريراً عن ظاهرة "بحيرة أوريغون" الغريبة التي تقع في غابة ويلاميت في ولاية أوريغون الأمريكية.





البحيرة الضائعة

كشف علماء الجيولوجيا أن مياه "البحيرة الضائعة"، تضمحل أسفل نفقين بركانيين، فيتحول موقعها إلى أرض ضحلة مليئة بالوحل، وترتطم القوارب المتواجدة على أطرافها بقعرها.

وأوضحوا أنّ الثقوب الموجودة في قاع البحيرة تشكلت منذ حوالى 12000 عام نتيجة للنشاط البركاني المكثف في المنطقة، لكن لا يزال المكان الذي تذهب إليه المياه لغز لم يتوصلوا إلى حله.

وتعتبر هذه الفتحات البركانية شائعة جداً حول منطقة كاسكيدز في ولاية أوريغون. وفيما كان الثقبان البركانيان أسفل البحيرة متواجدين منذ فترة طويلة لكنها لم تكن ملحوظة للعلماء، بل شكلت مادة لحياكة الخرافات والشائعات حولها من قبل سكان الولاية الأمريكية.





طبقة جوفية كبيرة تسرق المياه

وفيما لم يتمكن العلماء من تحديد المكان الذي تصب فيه مياه البحيرة عند اختفائها، استنتجوا أن التحليل الأكثر واقعية تسربها عبر الصخور الرميلة إلى طبقة جوفية كبيرة.

وبحلول أواخر الخريف ومطلع الشتاء، تبدأ الثلوج بالذوبان، تعود المياه إلى السطح عبر جداول تتدفق من الجبال المحيطة لتمتلئ بحلول منتصف الشتاء، وتصل البحيرة إلى أقصى حدها.





محاولات فاشلة لسد الفجوات

ذكر متحدث باسم دائرة الغابات الأمريكية أنه خلال مرحلة الامتلاء، يسعى العديد من الناس لرؤية فتحات التصريف الغامضة والعمل على إغلاقها، وهو ما لا تزال تكافح سلطات الغابة لمنع حدوثه.

وأشار إلى أنه عاين على مدى سنوات مضت أشخاصاً استخدموا الصخور الكبيرة ومحركات السيارات وغيرها من الحطام لسد الثقوب البركانية، لكن جميع جهودهم باءت بالفشل.

وأعرب عن مخاوفه من نجاح جهة ما بسدّها أنه النتيجة ستكون كارثية للغاية بالنسبة للمنطقة المجاورة، بحيث ستفيض البحيرة وتغمر الطريق السريع المجاور، وصولاً إلى البلدات المحاورة.