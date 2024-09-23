3 بطاقات حمراء وطرد المدربين بمباراة نارية في البريميرليغ

MENAFN - Amman Net) انزلقت مواجهة برايتون مع نوتنغهام فورست إلى حالة من الفوضى بعد إشهار 3 بطاقات حمراء في غضون ثوان نتيجة تصاعد التوتر بين الفريقين في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وحافظ برايتون ونوتنغهام فورست على بدايتهما الخالية من الهزيمة في الإنجليزي بتعادلهما 2-2، في المباراة التي أقيمت بينهما الأحد، في الجولة الخامسة، لكن المباراة شهدت أجواء مشحونة.

وطرد مورغان غيبس-وايت، بسبب تدخله العنيف على مهاجم برايتون جواو بيدرو.

وأشار الحكم روب جونز في البداية إلى استمرار التدخل، مشيرا بيديه إلى أن غيبس-وايت حصل على الكرة، قبل أن يغير رأيه بسرعة ويمنح البطاقة الصفراء الثانية لقائد فورست الذي قام بمهاجمة الحكم الرابع.

وأثار طرد لاعب خط الوسط في الدقيقة 83، ردود فعل غاضبة على مقاعد البدلاء ما دفع بالحكم جونز لإشهار بطاقتين حمراوين متتاليتين أولاً لنونو إسبيريتو سانتو مدرب نوتنغهام، ثم لهور زيلر مدرب برايتون بسبب اعتراضاتهما المتتالية على القرارات.





وذكرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أنهم حصلوا على البطاقة الحمراء بعد "سلوك غير مقبول في المنطقة الفنية".

وكان مدرب الفريق الضيف نونو غاضبا من البطاقة الحمراء بينما طالب هورزيلر بطرد غيبس ​​وايت.

وتقدم نوتنغهام فورست عبر ركلة جزاء نفذها كريس وود في الدقيقة 13، لكن برايتون انتفض قبل نهاية الشوط الأول ليقلب المباراة رأسا على عقب بهدفين في 3 دقائق.

وأحرز جاك هينشلوود هدف التعادل بضربة رأسية في الدقيقة 42، قبل أن يسدد داني ويلبيك ركلة حرة قوية داخل المرمى.

لكن نوتنغهام فورست أحرز هدف التعادل، عندما سجل رامون سوسا من مسافة قريبة في الدقيقة 70.