دوبوا بطل العالم في الملاكمة.. لا يشرب الخمر ويستخدم هاتفا دون إنترنت

MENAFN - Amman Net) نسلط الضوء على الملاكم البريطاني دانييل دوبوا بطل العالم الجديد الذي فاز بالضربة القاضية على مواطنه أنتوني جوشوا المتوج بلقب بطولة العالم مرتين.

وبهذا الفوز القاسي على بطل العالم السابق عزز دوبوا مكانته كبطل العالم للاتحاد الدولي للملاكمة ودحض الاتهامات بأنه استسلم بعد هزيمته أمام جو جويس وأولكسندر أوسيك.

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن بطل العالم الجديد تلقى تعليمه في المنزل وقام بتمارين الضغط في سن الخامسة، مشيرة إلى أنه لم يشرب الخمر مطلقا.

بدأ دوبوا رحلته الفريدة نحو القمة منذ أن بدأ ممارسة الملاكمة لأول مرة وهو في السابعة من عمره، وبلغت ذروتها بفوزه العنيف بالضربة القاضية على جوشوا سهرة السبت في ويمبلي.





كان والده ديف يضعه في تدريبات شاقة تركت ندوبًا على مفاصله نتيجة روتين يومي طويل من تمارين الضغط بقبضات مشدودة.

لكن دوبوا يصر على أنه "استمتع حقا" بنظام التدريب، وكان سعيدا بأن يعيش حياة رياضي بعد أن "أخبر والده جدته وأمه أنه سيصبح بطلا للعالم عندما كان لايزال في رحم أمه".

تلقى دوبوا تعليمه في المنزل مع إخوته وتم تحذيره من استخدام الهاتف. ولا يزال حتى اليوم يستخدم هاتفا دون إنترنت ولم يشرب الكحول مطلقًا في حياته، قائلا "العالم الخارجي تجاوزني نوعًا ما" لأنه كان مشغولا جدا في صالة التدريبات.

لكنه يقول إن والده كان منضبطا وليس صارما، ويعتقد ديف أن تلك الدورات التدريبية ساعدت دوبوا عندما كان طفلا في أن يصبح شديد التركيز.





وقال والده لصحيفة التايمز "لم أكن أعطيه الطعام أو الماء حتى ينتهي من التدريب لهذا السبب فهو قوي جدا. أردت فقط تقوية عقله لأن الملاكمة رياضة صعبة. لا يمكن لأي شخص أن يفعل ذلك. لقد فعلت ذلك معه لسنوات في الصباح".

يشبه دوبوا والده بالملهم، ويقول إنه أراد أن يجعله "فخورًا" بالفوز بكل بطولة يشارك فيها.

اصطحب ديف ابنه إلى صالة "بيكوك جيم" الشهيرة في كانينغ تاون -حيث تدرب لينوكس لويس وفرانك برونو ذات مرة- عندما كان في السابعة من عمره، وأصدر تعليمات إلى دوبوا للقيام بجولات في المكان مع إخوته.

واصل دوبوا مسيرته المهنية الرائعة كهاوٍ وتمت دعوته للانضمام إلى برنامج جي بي للملاكمة عندما كان يبلغ من العمر 16 عامًا حيث تغلب على جوشوا في السجال.

لكن دوبوا رفض فرصة القتال في أولمبياد طوكيو وأصبح محترفا بدلاً من ذلك، وفاز بأول 15 مباراة.





يفتخر ديف بابنه، لا سيما أنه جعله "مليونيرًا وهو في العشرين من عمره"، مع حصوله على أول مبلغ له من 6 أرقام في عام 2019 مقابل قتال ضد ريتشارد لارتي.

يعيش دوبوا اليوم حياة مترفة، حيث يقود سيارة يبلغ سعرها حوالي 346 ألف دولار.

وشوهد البطل الملقب بـ"الديناميت" أيضا خلف عجلة قيادة سيارة مرسيدس يبلغ سعرها حوالي 100 ألف دولار.

دوبوا أيضا من محبي البدلات الفاخرة

كما أنفق دوبوا مبلغًا كبيرًا على قصر فاخر، في تشينغفورد بإسيكس، مزين بمنحوتات خشبية لأسود وتماسيح، ويضم حوض سباحة.