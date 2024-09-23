حسم التوازنات.. مؤشرات تنذر باقتراب حرب لبنان الثالثة

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل/ PNN- تشير تقديرات المنظومة الأمنية الإسرائيلية إلى أن الجيش سيشن قريبًا هجومًا آخر بهدف حسم توازن نصر الله، وينذر باقتراب حرب لبنان الثالثة.حسبما ذكر موقع "واللا" العبري.

وتكشف التقديرات أيضًا أن الضربات الأخيرة التي تلقتها "حزب الله" اللبنانية خلال الأسبوع الماضي، وخاصة عمليات الاغتيال التي استهدفت قيادات التنظيم وقوة الرضوان، ستؤدي إلى تراجع الأمين العام للتنظيم، حسن نصر الله عن موقفه.

يضاف إلى ذلك، الفرقة "98" مشاة من قطاع غزة إلى الحدود الشمالية في إطار استعداد واضح للمناورة البرية في لبنان.



وبحسب الموقع، يأمل الجيش الإسرائيلي في أن يعيد الأمين العام "لحزب الله" حساباته، ويتنازل عن شرط وقف الحرب في الشمال مقابل وقف الحرب في قطاع غزة.

وقال "واللا" إن نصر الله الذي يتصرف حتى الآن بشكل مخالف للتقديرات، يواصل إطلاق الصواريخ، بل ويوسعها، ومع ذلك لا يزال من الواضح أنهم يخشون مخاطرة إطلاق النار باتجاه حيفا أو جنوبها، إذ إنهم لم يستخدموا وسائل الحرب التي تعتبر سلاحًا استراتيجيًا، كالصواريخ الدقيقة، والطائرات المسيرة الثقيلة التي تغطي البلاد بأكملها في مداها، أو الصواريخ بعيدة المدى شديدة الانفجار.

وعلى الرغم من تحذيرات الولايات المتحدة وأوروبا من مغبة جر المنطقة إلى الحرب، فإن تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، لم تترك مجالًا للشك، فالجيش سيكثف هجماته، وربما يلقي أيضا مفاجآت وعمليات جديدة، بأسلحة وأساليب جديدة خلال الحرب.

