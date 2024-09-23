ميقاتي يندد بـالمخطط التدميري لإسرائيل على وقع غاراتها الكثيف

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت / PNN- ندّد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي بما وصفه بـ"المخطط التدميري" لإسرائيل، على وقع غارات كثيفة تشنها على جنوب البلاد وشرقها، تزامنًا مع دعوتها السكان للابتعاد عن مواقع حزب الله، وفق وكالة "فرانس برس".
وقال ميقاتي في كلمة على هامش جلسة للحكومة: "العدوان الإسرائيلي المتمادي على لبنان حرب إبادة بكل ما للكلمة من معنى ومخطط تدميري يهدف إلى تدمير القرى والبلدات"، مجددًا دعوة "الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الفاعلة إلى ردع العدوان الإسرائيلي".
ويأتي ذلك مع تصاعد وتيرة الأحداث والغارات الإسرائيلية الكثيفة على جنوب لبنان، حيث بدأ سكان هذه المناطق بالنزوح إلى مناطق أخرى، وفق ما أوردت وسائل إعلام لبنانية اليوم الاثنين.
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