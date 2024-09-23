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ميقاتي يندد بـالمخطط التدميري لإسرائيل على وقع غاراتها الكثيف

9/23/2024 8:14:19 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت / PNN- ندّد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي بما وصفه بـ"المخطط التدميري" لإسرائيل، على وقع غارات كثيفة تشنها على جنوب البلاد وشرقها، تزامنًا مع دعوتها السكان للابتعاد عن مواقع حزب الله، وفق وكالة "فرانس برس".

وقال ميقاتي في كلمة على هامش جلسة للحكومة: "العدوان الإسرائيلي المتمادي على لبنان حرب إبادة بكل ما للكلمة من معنى ومخطط تدميري يهدف إلى تدمير القرى والبلدات"، مجددًا دعوة "الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الفاعلة إلى ردع العدوان الإسرائيلي".

ويأتي ذلك مع تصاعد وتيرة الأحداث والغارات الإسرائيلية الكثيفة على جنوب لبنان، حيث بدأ سكان هذه المناطق بالنزوح إلى مناطق أخرى، وفق ما أوردت وسائل إعلام لبنانية اليوم الاثنين.

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