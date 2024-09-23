وزارة مالية إسرائيل تنتقد إسراف وزارة جيش الاحتلال

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - تعمل وزارة المالية في إسرائيل على إعداد وإقرار موازنة 2025، وفق جدول زمني ضيق في الوقت الذي تتجه الأنظار إلى الوضع المتصاعد في الشمال وخطر مواجهة حقيقية بين الجيش الإسرائيلي وحزب اللهاللبناني.

وقبل أيام تم توزيع مشروع قانون الترتيبات الاقتصادية، الذي سيُعرض على مجلس الوزراء الاسرائيلي للموافقة عليه مع اقتراح الموازنة.

وعلى الرغم من التصعيد الأمني ​​مع حزب الله، فإن موازنة 2025 تُبنى على فرضية أنه في العام المقبل لن يكون ثمة قتال كبير في لبنان وقطاع غزة وبالتأكيد تستبعد حربا إقليمية شاملة، وفق ما ذكرت صحيفة غلوبس الإسرائيلية الاقتصادية.

ومن المقرر أن يقدم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في الأسابيع القليلة المقبلة اقتراح الموازنة المتفائل للموافقة عليه من قِبَل مجلس الوزراء.

ومن المعقول أنه بحلول ذلك الوقت، اعتمادا على التطورات في الشمال، لن يكون اقتراح الموازنة مناسبا، إذ إن حربا شاملة بكلفة محتملة تبلغ مئات المليارات من الشواكل ستغير خطط الموازنة تماما.

وحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن وزارة المالية الإسرائيلية ليست في عجلة من أمرها لمراجعة توقعاتها للموازنة والانتقال إلى سيناريو الحرب، فقد بدأت في إعداد الموازنة كخطوة تكتيكية.

ولم تر وزارة المالية أي جدوى في بدء مناقشات الموازنة -خاصة مع وزارة الدفاع- من نقطة بداية تمثل إشكالية بالنسبة لها، إذ لم تكن وزارة الدفاع نفسها تعرف بعد ما إذا كانت الحرب ستندلع أم لا.

وحسب الصحيفة، فإن السؤال الذي يطرح نفسه الآن، عندما تدخل الموازنة المراحل النهائية قبل موافقة مجلس الوزراء، هو عند أي نقطة وفي أي ظروف ينبغي لوزارة المالية أن تغير اتجاهها؟ وهل تنتظر إعلان الحرب رسميا؟

وفي غضون ذلك، أعدت وزارة المالية الاسرائيلية كل أنواع التدابير الطارئة في حالة الحاجة إلى مبالغ فورية لتمويل الحملة العسكرية (على حزب الله في الشمال)، مثل رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 18.5% (من المقرر أن ترتفع بالفعل إلى 18% في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل)، على الرغم من معارضة وزير المالية لهذه الفكرة.

أضافت الصحيفة في تقرير أنه حتى لو لم يتم تعديل الموازنة المخطط لها للحرب، فإنها لا تزال أفضل من سيناريو اندلاع الحرب دون الموافقة على الموازنة.

ورغم أن وزارة المالية تلقت الضوء الأخضر من رئيس الوزراء نتنياهو للمضي في بناء الموازنة "الصعبة" لعام 2025 مع تخفيضاتها المختلفة، فإن ثمة قلقا بين مسؤولي وزارة المالية من أنهم تأخروا في إعدادها، وفق الصحيفة.

ووفقا للجدول الزمني المحدث الذي قدمه سموتريتش، ستتم الموافقة على موازنة الدولة في 3 قراءات في الكنيست في نهاية ديسمبر/كانون الأول، قبل بدء السنة المالية الجديدة.

وذكرت غلوبس أن أي تأخير إضافي في إعداد الموازنة من شأنه أن يؤدي إلى دخول السنة الجديدة وفق موازنة 2024، بما يعني إلزام الوزارات بسقف إنفاق شهري نسبته 8.3% (1 على 12) من الإجمال الذي تم إقراره العام الماضي.

وتساءلت الصحيفة، هل يمكن للجيش الإسرائيلي القتال مع مثل هذا السقف؟ وهل سيضطر إلى إطلاق 8.3% فقط من قذائفه كل شهر، أو اعتراض 8.3% فقط من الحجم السنوي للصواريخ؟

وأشارت إلى أن هذا ليس مطلبا واقعيا، وأن الميزانية المفتوحة للجيش الإسرائيلي ستستمر، والتي سيتم تغطيتها بأثر رجعي بعد الموافقة على الموازنة الرسمية.

انتقاد إسراف وزارة الجيش الاسرائيلية

ولا يرتبط مشروع قانون الترتيبات الاقتصادية المخطط له -والذي يحدد الإصلاحات التي تسعى وزارة المالية إلى تمريرها في الموازنة- بشكل مباشر بالتحضيرات للحرب، ومع ذلك، تسعى وزارة المالية إلى عدة تدابير لتبسيط الإنفاق العسكري وتعزيز الرقابة على موازنة الدفاع.

وحسب الصحيفة، فإن وزارة المالية تنتقد بشدة "إسراف" وزارة الدفاع في دفع رواتب ومعاشات أفراد الاحتياط، وكجزء من مشروع قانون الترتيبات الاقتصادية تسعى إلى رقابة أكثر صرامة.

وتقترح مسودة القانون إنشاء إدارة لتنفيذ ومراقبة رواتب ومعاشات التقاعد في الجيش الإسرائيلي، برئاسة محاسب برتبة مقدم يتم تعيينه من قبل المحاسب العام لوزارة المالية الذي سيكون تابعا له.

ويحدد محاسب الجيش الهيكل التنظيمي لحسابات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويوافق على القرارات المتعلقة بالرواتب، وتستهدف هذه الخطوة زيادة الشفافية والرقابة على نفقات الرواتب والمعاشات التقاعدية، التي تشكل حصة كبيرة من موازنة الدفاع.

وتقترح وزارة المالية، كذلك، تشكيل لجنة وزارية جديدة للموافقة على خطط التطوير والتجهيز لمؤسستي الشاباك والموساد، على أن تضم رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والمالية، وستناقش مشاريع الدفاع للمنظمات التي تتجاوز تكلفتها سقفا معينا أو ذات أهمية إستراتيجية.

ويهدف الإجراء، وفق المعلن، إلى زيادة الرقابة الوزارية على الإنفاق من قبل أجهزة الاستخبارات ومنع الازدواجية في المشاريع المكلفة.

ووفق مسودة المقترح فإن "الوضع الحالي هو أن مشاريع الجيش الإسرائيلي فقط هي التي يتم تقديمها للموافقة عليها من قبل اللجنة الوزارية.. في حين لا يتم تقديم مشاريع الموساد والشين بيت للموافقة عليها من قبل أي لجنة وزارية، على الرغم من أنه قد تقرر بالفعل في قرار مجلس الوزراء 637 في يوليو/تموز 2013 أن يتم تضمين المنظمات الأمنية أيضا في لجنة التجهيز".