الحرب على غزة: ارتفاع الحصيلة إلى 41,455 شهيدا و95,878 مصابا

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة / PNN- ارتكب الجيش الإسرائيلي، الإثنين، المزيد من المجازر التي تستهدف النازحين، حيث وسع من هجماته البرية والجوية والبحرية على مناطق واسعة في القطاع، وذلك مع دخول الحرب على غزة يومها الـ353.
واستشهد وأصيب العشرات وذلك جراء غارة استهدفت منزلا في محيط مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، في قصف الطائرات المروحية مدرسة خالد بن الوليد التي تؤوي نازحين شرق مخيم النصيرات، وذلك في وقت شنت مقاتلة إسرائيلية غار ات عنيفة استهدفت منطقة قيزان النجار وعلى محيط شارع شبير في خانيونس.
وجددت المدفعية الإسرائيلية قصف المربعات السكنية والمناطق المأهولة في القطاع، وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف موقعاً في حي الزيتون، وطال القصف محيط شركة كهرباء الشمال شرق مخيم النصيرات، وحي الصبرة.
يأتي ذلك، في وقت واصلت فصائل المقاومة الفلسطينية استهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة وتنفيذ كمائن للوحدات العسكرية، حيث أعلنت "كتائب القسام" استهداف دبابة ميركافا وجرافة عسكرية وتفجير عبوة في قوة إسرائيلية راجلة في رفح.
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