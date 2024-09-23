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الحرب على غزة: ارتفاع الحصيلة إلى 41,455 شهيدا و95,878 مصابا

9/23/2024 8:14:18 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة / PNN- ارتكب الجيش الإسرائيلي، الإثنين، المزيد من المجازر التي تستهدف النازحين، حيث وسع من هجماته البرية والجوية والبحرية على مناطق واسعة في القطاع، وذلك مع دخول الحرب على غزة يومها الـ353.

واستشهد وأصيب العشرات وذلك جراء غارة استهدفت منزلا في محيط مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، في قصف الطائرات المروحية مدرسة خالد بن الوليد التي تؤوي نازحين شرق مخيم النصيرات، وذلك في وقت شنت مقاتلة إسرائيلية غار ات عنيفة استهدفت منطقة قيزان النجار وعلى محيط شارع شبير في خانيونس.

وجددت المدفعية الإسرائيلية قصف المربعات السكنية والمناطق المأهولة في القطاع، وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف موقعاً في حي الزيتون، وطال القصف محيط شركة كهرباء الشمال شرق مخيم النصيرات، وحي الصبرة.

يأتي ذلك، في وقت واصلت فصائل المقاومة الفلسطينية استهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة وتنفيذ كمائن للوحدات العسكرية، حيث أعلنت "كتائب القسام" استهداف دبابة ميركافا وجرافة عسكرية وتفجير عبوة في قوة إسرائيلية راجلة في رفح.

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