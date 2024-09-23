100 شهيد وأكثر من 400 مصاب في قصف الاحتلال لمناطق لبنانية واسعة

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت / PNN - أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 100 مواطن لبناني وإصابة أكثر من 400 آخرين إثر الغارات المكثفة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق لبنانية واسعة.
وأوضحت، أن من بين الشهداء والجرحى أطفال ونساء ومسعفون.
كما أدى قصف الاحتلال إلى تدمير عدد من المنازل والمنشآت، واحتراق عدد من المركبات.
وشن طيران الاحتلال غارات استهدفت بلدات الخرايب، والصرفند، ودير كيفا، وبريقع، والقصيبة، والسكسكية، ورومين، وبنت جبيل، وعربصاليم، وتبنين، وطير دبا، وتول، والخيام، وميفدون، والمعشوق، ودير سريان، وصريفا، ومليتا، ومعروب، وعين بعال، وأرزون، وبلدات الكوثرية، الشرقية، الدوير، زفتا، النميرية، خاروف جنوب لبنان وسحمر وعين التينة في البقاع الغربي.
وفي سياق متصل، أشار رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إلى أن ما أعلنه الأمين العام للأمم المتحدة بشأن مخاوفه من تحويل جنوب لبنان إلى غزة ثانية وأنها حرب يجب أن تنتهي، هو الموقف الذي يجب أن يكون حافزا للجميع لا سيما لدول القرار للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها وتطبيق القرار الدولي رقم 2735 الصادر عن مجلس الأمن، وحل القضية الفلسطينية على قاعدة اعتماد حل الدولتين والسلام العادل والشامل.
وأكد أن العدوان الإسرائيلي المتمادي على لبنان هو حرب إبادة بكل ما للكلمة من معنى، ومخطط تدميري يهدف إلى تدمير القرى والبلدات اللبنانية والقضاء على كل المساحات الخضراء.
وختم: "في كل الاتصالات التي نقوم بها، ندعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الفاعلة إلى الوقوف مع الحق وردع العدوان، ونجدد التزامنا بالقرار 1701 بشكل كامل، ونعمل كحكومة على وقف الحرب الإسرائيلية المستجدة، ونتجنب قدر المستطاع الوقوع في المجهول".
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