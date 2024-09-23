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وزير الطاقة: إطلاق مرحلة جديدة من برنامج دعم القطاع المنزلي بالطاقة المتجددة(بترا )

9/23/2024 8:08:38 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)


23/09/2024 14:11:34

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